ソフトバンクの育成ドラフト5位新人、鈴木貴大外野手（24）は鋭いスイングが自慢の大砲候補だ。今春キャンプでは2月23日の対外試合で“プロ1号”を放ち、注目を集めた。キャンプでは井出竜也コーディネーターと城所龍磨2軍外野守備走塁コーチから熱血指導を受けて守備を強化。自信を持っている打撃にさらに磨きをかけ、守備もレベルアップを図り、支配下登録へ突き進む。

打撃が売りの鈴木貴だが、プロ初のキャンプでは守備の成長を実感した。その要因を井出コーディネーターと城所2軍外野守備走塁コーチから受けた熱血指導だと話した。

井出コーディネーターからは“大きく大げさに変えろ”と言われ続けた。「自分の感覚ではないくらいやらないと成長はないと教わりました」。城所コーチからは“1球でうまくなれ”と指導を受けた。「1球ごとに何がダメだったのかを考えることを繰り返しました」。守備と真っすぐ向き合った結果「キャンプでミスが小さくなりました」と成長を実感した。

理想の選手として挙げるのは、阪神の昨季リーグ優勝に貢献した森下だ。鈴木貴が野球の基盤をつくってきた都内のトレーニング施設「Rebase」を森下も利用する。昨年12月には森下を含め選手5人が参加した自主トレがあり、そこでレギュラー定着に必要なレベルを目に焼き付けた。「森下さんみたいに守備範囲が広くてタイトルが獲れる守備をしたい。理想の先輩です」。打撃だけでなく守備でもチームに貢献する姿に憧れを抱いている。「いつかはゴールデングラブ賞を…と言ってもいいですかね？」と守備での目標を控えめに口にした。

打撃面でもアピールを続ける。2月23日のセガサミーとの練習試合では本塁打を放ち、持ち前のパワーを見せつけた。しかし打撃内容には納得していない。「股関節が開きながら打っていた。つま先に加重して前に流れながらスイングしていたので、かかとで回るようにしたい。あとは右肩を支点にして打ちにいきたいです」。1月後半から意識しているという“流れないスイング”が実践できていなかったと自己分析した。目指している“ホームランを効率よく量産できるバッター”になるためには必要な要素だと考え、課題克服に取り組んでいる。

将来的な夢は「世界一の右バッター」。道のりは険しいが、課題を明確にしてクリアしながら夢への階段を上っていく。 （昼間 里紗）

◇鈴木 貴大（すずき・たかひろ）2001年（平13）4月17日生まれ、神奈川県出身の24歳。藤沢清流では3年夏の神奈川大会で1試合出場したのみ。甲子園出場なし。富士大での目立った活躍もなく「CLUB REBASE」に1期生として加入。25年の都市対抗1次予選では3試合で計4発の本塁打を放った。25年育成ドラフト5位でソフトバンクに入団。1メートル83、92キロ。右投げ右打ち。