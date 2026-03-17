「阪神大賞典・Ｇ２」（２２日、阪神）

有馬記念１１着のアドマイヤテラが巻き返しに燃えている。２４年の菊花賞では３着に好走。長距離適性を示すと、そこからオープン、Ｇ２と連勝した。強力古馬勢とのＧ１では壁にぶち当たったが、実力は確か。今季初戦の伝統の長距離重賞で勝利を飾り、盾獲りへ弾みをつける。

天皇賞・春へとつながる重要なステップレース。今年の始動戦を迎える５歳の芦毛馬アドマイヤテラが主役を担う。一線級メンバーとの対戦となった前走の有馬記念は、外枠という厳しい条件もあり、序盤は位置取りに苦労する展開に。向正面でインに潜り込んで勝負を懸けるも、直線では後方でじっくり脚をためていた実力馬たちにのみ込まれ、１１着という結果に終わってしまった。

それでも２４年菊花賞３着馬。昨年の大阪−ハンブルクＣから連勝で目黒記念を制したように能力は高く、豊富なスタミナは大きな武器だ。さらに今回は、重賞Ｖを決めた“レジェンド”武豊とのコンビ復活。反撃への態勢は整った。

久しぶりの実戦となるが、中間の調整は順調そのものだ。１週前追いでは、栗東ＣＷで６Ｆ７７秒８−３６秒８−１１秒９の好時計をマーク。併せた僚馬２頭を大きく突き放すさすがの走りを見せた。友道師も「１週前なのでしっかりやりました。最後は追って長めから。変わらずですね。いつものテラの動き。体も絞れてきて十分仕上がっている」と納得の口ぶりだった。

スタミナ自慢が集結する一戦。指揮官は「菊花賞の内容からも、距離はどれだけあっても大丈夫。折り合いもつきますしね」と力強くうなずく。秘めている力を発揮し、重賞２勝目を飾る。