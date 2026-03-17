“なんとなく”のボブから、脱却！！【40・50代】周りと差がつく♡「大人のこなれボブ」

いつものボブから脱却したいなら、質感やカラー、毛流れにこだわってみて。レイヤーやウェーブの加え方ひとつで、日常になじみつつも洗練された表情を楽しめます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代が挑戦しやすい、こなれ感を漂うボブスタイルをご紹介します。

上品さが際立つ、オリーブブラウンのレイヤーボブ

暗めながらも柔らかな質感が漂う、オリーブブラウンのレイヤーボブです。トップは毛束感を意識しながら内側へ入れ、ベースはライン感を残したままナチュラルに外側へ逃がしています。落ち着いた色味と動きのある毛流れが調和し、上品かつこなれた雰囲気な仕上がりです。

軽やかさを添えた、暖色ブラウンのミニボブ

オレンジ味を含んだ暖色ブラウンが、顔まわりに血色感を与えてくれるスタイルです。ミニボブのレングスで首元をすっきりと見せつつ、プツッと切り揃えたベースを外ハネに整えることで、グッとヘルシーな印象に。表面にレイヤーを入れることで、重さのあるカットの中にも軽やかなニュアンスがプラスできそう。

ウェーブで魅せる、華やかな暖色ミニボブ

肌なじみの良い暖色ブラウンに、しっかりとしたウェーブを効かせたミニボブです。ベースを外ハネに仕上げることで、躍動感のある華やかなシルエットを実現。明るいトーンのブラウンは、大人世代が悩みやすい白髪を自然になじませつつ、オシャレな雰囲気も楽しめそうです。

表情を明るく彩る、細めハイライトの丸みボブ

グレージュをベースに、顔まわりを中心に細めのハイライトを施した丸みボブ。顔まわりに明るい色を差すことで、表情までパッと明るい印象に見せてくれそうです。ストレートタッチの質感がハイライトの筋感を際立たせ、白髪をぼかしながら立体的な奥行きを演出しています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@tomomi__hair様

@amimotoki様

@shoki______hair様

@sakosakosakosako様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里