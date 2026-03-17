米メディア報道

米大リーグ・ドジャースが、日本のカジュアル衣料の大手「ユニクロ」と契約したと米スポーツメディア「ジ・アスレチック」が15日（日本時間16日）に報じた。ドジャースタジアムの球場名は変更されないが、グラウンド名が「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャー・スタジアム」と命名される可能性が高いとしている。

ドジャースには大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属。メジャー屈指の人気球団で、昨年は2年連続のワールドシリーズ制覇も達成した。大谷らの存在もあって、球団は日本企業と続々と契約。スポンサー収益などを増大させてきたことが伝えられている。

ドジャースタジアムの命名権は売却されないが、ユニクロはグラウンドの命名権を保有。「ユニクロ・フィールド・アット・ドジャースタジアム」とグラウンドに名称がつく可能性が報じられた。

日本では朝9時ごろに報じられ、米専門メディア「ドジャース・ネーション」も公式X、公式インスタグラムで情報を伝えた。ファンからは様々な声が上がった。

「Sho-nomics（ショーノミクス）」

「賛成だ。日本市場へさらに拡大していくのは理解できる。ドジャースが提携を増やせば増やすほど、いい選手を獲得するための資金も増えるからね」

「コラボが待ちきれない」

「このニュースはドジャースにとってデカい！」

「また日本の大企業と契約」

「願わくば、これでファンのチケット価格が下がるといいな」

大谷、山本が「侍ジャパン」で参戦したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は準々決勝敗退。今後はチームに合流し、ワールドシリーズ3連覇への歩みを進める。



（THE ANSWER編集部）