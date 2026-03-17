サッカーＪ１東京ＶのＭＦ森田晃樹が１６日、盟友との初対戦に向けて心境を明かした。

百年構想リーグ第７節の川崎戦（１８日・味スタ）では、今季東京Ｖから川崎に移籍したＤＦ谷口栄斗と初めて敵として対戦する。共に小学時代から東京Ｖの下部組織でプレーしており、谷口が１学年上ながら、盟友とも言える存在。同じユニホームで幼少期から１６年ぶりのＪ１昇格、昨季の厳しい残留争いなど多くの経験をともにしてきただけに、試合を２日後に控えても「ちょっと不思議な感じはします。あんまりイメージできていないです、まだ」と、率直な心境を明かした。

シーズン開幕してから連絡を取ったのは、互いに行きつけだった飲食店が移転するという話題だけだという。それでも、多くの言葉を交わさずとも分かり合える特別な存在。一緒にプレーしてきたからこそ、谷口について「両足で蹴れますし、ロングボールの質も高い。（ＤＦラインから）前に（ボールを）入れられる選手なので、気が抜ける瞬間はない。ボランチの選手からすると、ちゃんそういうところを締めたいなと思いますし、守備のところも最後まで体を張れる」と警戒感を高める。

ただ、前節の浦和戦でチームは原点回帰とも言えるハードワークをベースにした戦いで勝利をつかみ、手応えをつかんだ。それだけに「僕たちがやることは変わらない。浦和戦で出た強度みたいなものをそのまま出したいですし、自分たちがやりたいことは、相手陣で（ボールを）奪ってからショートカウンターじゃないですけど、攻撃で仕留めるところっていうのはできたらいいなと思います」と気合十分。ホームで迎える盟友対決を制し、連勝を狙う。