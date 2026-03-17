竹内涼真主演『再会』今夜最終回 23年前の”真犯人”も明らかに
俳優・竹内涼真が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（毎週火曜 後9：00）の最終回が、きょう17日に放送される。
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本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
先週放送の第8話ラストでは、スーパー店長殺人事件で重要参考人としてマークされていた万季子が自首。出頭直前に万季子が初めて打ち明けた被害者・佐久間秀之（小柳友）から乱暴された過去、そして、胸を切り裂く過去と罪を抱えた万季子にそっと寄り添い、ともに刑事・南良理香子（江口のりこ）のもとへ向かった淳一・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら同級生の姿がえがかれた。
最終回では、冒頭から驚がくの展開が続発。23年の時を経て今夜、すべての罪と秘密が炙り出される。当時まだ小学生だった淳一ら、同級生4人が巻き込まれた《23年前の事件》の真実。あの日、森の中で出くわした銀行強盗犯を撃ち殺してしまったのは、淳一ではなかったかもしれない…。真相究明の鍵を握るのは、23年前に同級生4人が事件現場から持ち去って隠し、今回のスーパー店長殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃。そうにらむ南良が、とうとう事件の核心をえぐっていく。
前回の第8話で南良の仮説を聞き、淳一の潔白を証明したい一心で、凶器の拳銃を差し出した万季子。その身命を投げ打つ決意を受け止めた南良は今回、ただちに拳銃を調べ、重大な事実に気づく。執念の捜査の末、ついに真犯人だと思われる人物のもとへ向かう。
空を切り裂く怒りの絶叫とともに、真犯人に立ち向かっていく淳一、そして銃口までも向ける南良。はたして、今夜明らかになる23年前の事件の真犯人とは。これまで一度も語られることのなかった新事実も続々判明していき、衝撃の結末と、その裏で渦巻く登場人物たちの哀しき想いもつまびらかになる。
さらに、再会によって一度は封印したはずの過去と直面し、人生を大きく揺さぶられた同級生たちも、新たな局面を迎える。23年前の事件直後から、淳一が心の奥底に抑え込んできた万季子への恋心もあふれ出す。23年の時を超えた初告白。まっすぐな眼差しで愛を告げる淳一に対し、逮捕された万季子が出す答えとは。
加えて、万季子の元夫でもある圭介、万季子に一途に片想いし続けてきた直人。この23年の間に、さまざまな十字架を背負ってきた同級生たちは、どんな未来を選ぶのか。
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本作は、人気作家・横関大氏が出版した第56回江戸川乱歩賞受賞作『再会』を連続ドラマ化。ある事件で使用された拳銃を小学校の桜の木の下に埋め、誰にも言えない秘密を共有した主人公・飛奈淳一ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった初恋の相手と再会するのだが…。宿命的な再会から始まる、この冬一番切ないヒューマンラブミステリー。
最終回では、冒頭から驚がくの展開が続発。23年の時を経て今夜、すべての罪と秘密が炙り出される。当時まだ小学生だった淳一ら、同級生4人が巻き込まれた《23年前の事件》の真実。あの日、森の中で出くわした銀行強盗犯を撃ち殺してしまったのは、淳一ではなかったかもしれない…。真相究明の鍵を握るのは、23年前に同級生4人が事件現場から持ち去って隠し、今回のスーパー店長殺人事件でも使われた殉職警察官の拳銃。そうにらむ南良が、とうとう事件の核心をえぐっていく。
前回の第8話で南良の仮説を聞き、淳一の潔白を証明したい一心で、凶器の拳銃を差し出した万季子。その身命を投げ打つ決意を受け止めた南良は今回、ただちに拳銃を調べ、重大な事実に気づく。執念の捜査の末、ついに真犯人だと思われる人物のもとへ向かう。
空を切り裂く怒りの絶叫とともに、真犯人に立ち向かっていく淳一、そして銃口までも向ける南良。はたして、今夜明らかになる23年前の事件の真犯人とは。これまで一度も語られることのなかった新事実も続々判明していき、衝撃の結末と、その裏で渦巻く登場人物たちの哀しき想いもつまびらかになる。
さらに、再会によって一度は封印したはずの過去と直面し、人生を大きく揺さぶられた同級生たちも、新たな局面を迎える。23年前の事件直後から、淳一が心の奥底に抑え込んできた万季子への恋心もあふれ出す。23年の時を超えた初告白。まっすぐな眼差しで愛を告げる淳一に対し、逮捕された万季子が出す答えとは。
加えて、万季子の元夫でもある圭介、万季子に一途に片想いし続けてきた直人。この23年の間に、さまざまな十字架を背負ってきた同級生たちは、どんな未来を選ぶのか。