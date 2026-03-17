巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手が、３月２７日の阪神戦（東京ドーム）で開幕投手を務めることが決まった。

巨人で新人が開幕投手を務めるのは、プロ野球初年度の１９３６年を除いて５９年国鉄戦の伊藤芳明、６２年阪神戦の城之内邦雄に次いで３人目。伊藤は６回０／３を４安打１失点で勝ち負けなし、城之内は５回６安打２失点で敗戦投手となっており、勝てば球団史上初の新人の開幕投手での勝利となる。

また、巨人の現役選手では則本が楽天時代の１３年ソフトバンク戦に新人で経験しており、６回１／３を６安打４失点で敗戦投手だった。

他球団も含めると、新人の開幕投手は２２年の北山亘基（日）以来で、セに限れば８４年の高野光（ヤ）以来。新人の開幕投手での勝利となれば５８年の杉浦忠（南海）以来で、セでは５５年の西村一孔（神）以来の快挙となる。

対する阪神は昨季最多勝、最高勝率、最多奪三振の投手３冠に輝いた村上頌樹投手が開幕投手を務めることが公表されている。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２４歳。崇徳では甲子園出場なし。城西大では２年春に首都２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１・５２（リーグ２位）の成績を残す。鷺宮製作所では昨年３月の「ＪＡＢＡ東京大会」でＪＦＥ東日本との準決勝に先発し、８回２失点と好投するなど優勝に貢献。変化球はチェンジアップ、スライダー、カーブ、カットボール。１７９センチ、７６キロ。左投左打。年俸１６００万円（推定）。