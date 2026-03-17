オリックス・山下舜平大投手（23）が将来の侍ジャパン入りへの思いを新たにした。

「シーズンで結果を出していくのが最低条件だと思うんで」

山本が先発した15日のワールドベースボール・クラシック準々決勝・ベネズエラ戦はリアルタイムで観戦したという。一発攻勢で逆転されたシーンには「抜け球が原因なのか、球威なのかわからないけど、すごいですね」と世界のパワーをあらためて痛感したようだ。

「平均球速も、最高球速もトップレベルに比べると劣ると思う。まだまだですね」

侍ジャパンの次なる舞台は今秋のアジアプロ野球チャンピオンシップ。27年のプレミア12は28年のロサンゼルス五輪出場権をかけた戦いとなる。最速159キロを誇る右腕。度重なる腰痛で回り道を強いられてきたが、24年には欧州代表戦で侍ジャパンのユニホームに袖を通した経験もある。

「やることは一緒だけど、全然違う。もちろんチームメートも違うし、見られ方も違いますしね」

16日は大阪・舞洲の球団施設で調整。ドラフト1位・藤川（延岡学園）相手のキャッチボールでは6〜7割の力感でも投じるボールはうなりをあげていた。と自身を成長させる舞台に立つ日も楽しみに日々、研さんを積み重ねていく。（石塚 徹）