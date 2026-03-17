ダウ平均は反発 原油が一時９２ドル台まで急落＝米国株概況 ダウ平均は反発 原油が一時９２ドル台まで急落＝米国株概況

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NY株式16日（NY時間16:25）（日本時間05:25）

ダウ平均 46946.41（+387.94 +0.83%）

S＆P500 6699.38（+67.19 +1.01%）

ナスダック 22374.18（+268.82 +1.22%）

CME日経平均先物 54365（大証終比：+835 +1.54%）



きょうのＮＹ株式市場は買い戻しが優勢となり、ダウ平均は反発。特にＩＴ・ハイテク株に買い戻しが強まり、ナスダックは大幅反発となった。市場は引き続き、中東情勢と原油価格の動向を注視しているが、１００ドル台に再上昇していたＷＴＩ先物が一時９２ドル台まで急落し、米株式市場の買い戻しにつながった。



ホルムズ海峡をタンカーが再び通航できる可能性への期待が高まり、水路の安全確保に向けた協議が続いていることが背景。トランプ大統領は各国に対し、この重要な原油輸送ルートの再開に向けた協力を求める圧力を強めているほか、米国がイランと協議していることも明らかにした。米国がホルムズ海峡を通過する船舶を護衛する多国籍連合を近く発表する可能性があると報じられている。ただ、ドイツや英国、仏など欧州勢からは色よい返事は出ていない。



トランプ大統領は金曜日、イランのカーグ島にある軍事施設への攻撃を命令した。石油インフラには影響しなかったが、イランが海峡封鎖を続ける場合には石油施設も攻撃対象となり得ると警告している。また、トランプ大統領はインタビューで、イランは交渉を望んでいるが、まだ応じる準備はできていないと述べた。



さらに、ＵＡＥの主要石油拠点が操業を再開したこともフォローとなっている。



一部からは「地政学的緊張にもかかわらず、株式市場の下落は比較的限定的で、Ｓ＆Ｐ５００は今年の過去最高値から約５％下回る水準に留まっている」との見方も出ている。「２６年と２７年の１株利益の予想が強気に引き上げられていることが底堅さに繋がっている」という。ただし、「長期戦や海峡封鎖の経済的影響は十分織り込まれていない可能性がある」とも述べている。



今週も中東情勢に翻弄されそうだが、ＦＯＭＣなども予定されており、注目される。今回の会合では据え置きが見込まれているが、早期利下げに慎重姿勢が示される可能性も見込まれている。



なお、エヌビディア＜NVDA＞が本日ＧＴＣコンファレンスを開催し、そこでファンＣＥＯが講演。「２７年までに１兆ドル超の売上高を見込む」と述べ、同社株に買いが強まる場面も見られていた。



オランダのクラウド企業、ネビウス＜NBIS＞が大幅高。メタ＜META＞が、ＡＩ開発のためのインフラ確保を目的に同社と今後５年間で最大２７０億ドルを支払う契約を結んだ。



メタ＜META＞が上昇。同社が従業員の２０％超に影響する可能性のある大規模な人員削減を計画していると報じた。ロイター通信が関係者の話として伝えた。



本日は原油相場が急反落する中、航空株が買い戻されている。アナリストからは、原油急騰を受けた最近の株価下落を踏まえると、底打ちが近い可能性があるとの指摘が出ている。



電力配電機器のフォージェント・パワー＜FPS＞が決算を受け大幅高。今回の決算を受けてアナリストは「買い」の投資判断を継続し、目標株価を４４ドルとした。



体重管理プログラムを手掛けるＷＷインターナショナル＜WW＞が決算を受け上昇。通期のガイダンスでは予想を下回る売上高見通しを示している。



トランクルームの不動産投信（ＲＥＩＴ）のナショナル・ストレージ・アフィリエイツ・トラスト＜NSA＞が大幅高。同業のパブリック・ストレージ＜PSA＞が同社買収で合意した。



ネビウス＜NBIS＞ 129.85（+16.90 +14.96%）

フォージェント・パワー＜FPS＞ 34.56（+3.59 +11.59%）

ＷＷインター＜WW＞ 21.20（+0.12 +0.57%）

ナショナル・ストレージ＜NSA＞ 40.23（+9.29 +30.03%）

パブリック・ストレージ＜PSA＞ 289.80（-4.92 -1.67%）

デルタ航空＜DAL＞ 60.84（+2.06 +3.50%）

ユナイテッド航空＜UAL＞ 90.28（+3.68 +4.25%）

アメリカン航空＜AAL＞ 10.49（+0.19 +1.84%）

サウスウエスト航空＜LUV＞ 40.23（+1.48 +3.82%）



アップル＜AAPL＞ 252.82（+2.70 +1.08%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 399.95（+4.40 +1.11%）

アマゾン＜AMZN＞ 211.74（+4.07 +1.96%）

アルファベットC＜GOOG＞ 304.42（+2.96 +0.98%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 305.56（+3.28 +1.09%）

テスラ＜TSLA＞ 395.56（+4.36 +1.11%）

メタ＜META＞ 627.45（+14.27 +2.33%）

エヌビディア＜NVDA＞ 183.22（+2.97 +1.65%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 196.58（+3.19 +1.65%）

イーライリリー＜LLY＞ 989.12（+4.04 +0.41%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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