ジュエリーブランド「タサキ（TASAKI）」を運営するTASAKIホールディングスが、経営体制の変更を発表した。3月16日付で、リシャール・コラス（Richard Collasse）氏が取締役 兼 代表執行役社長 グローバルCEOに、代表執行役社長 CEOを務めてきた田島寿一氏は会長に就任。また、塔思蒅（上海）商業有限公司（TASAKI China）のAsia ex-Japan CEOにマシュー・ベイ氏が就いた。株式会社TASAKIの代表取締役CEOには、小田切賢太郎氏が4月1日付で就任する。

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経営体制変更は、タサキのクラフツマンシップと革新性を基盤に、グローバル市場での持続的な成長とブランド価値向上を目指すもの。田島会長は、長年にわたり同社を牽引してきた経験を活かし、ブランド戦略の継続性を担保する。

コラス氏は、1975年パリ大学東洋語学部卒業後、在日フランス大使館儀典課を経て、1979年にジバンシィ（Givenchy）に入社。1981年には同社日本法人の設立に伴い代表取締役を務め、1985年にシャネル（CHANEL）に入社した。1993年には香港シャネルのマネジングディレクターを経験し、1995年にはシャネル日本法人代表取締役社長に就任。2018年から会長も務め、ラグジュアリー業界における豊富な経験と国際的な視座を有する。タサキでは、グローバルCEOとして世界各地でのブランド戦略と成長戦略を統括し、日本発ラグジュアリーブランドのグローバル展開を推進する。

田島会長は、「タサキを、世界の主要マーケットに於いて日本発のラグジュアリージュエラーと認知され尊敬されるブランドに育て上げることが、タサキが実現を目指す大きなビジョンです。この度、TASAKIホールディングス会長に就任するにあたり、代表執行役社長CEOのバトンを、私のラグジュアリー業界に於ける旧知の一人であり、また、ラグジュアリー業界での良きライバルでもあったリシャール・コラス氏に引き継ぐことができるのは、至極の喜びであります」とコメント。コラス氏も、「前社長の功績を敬いながら、世界に誇る日本の美意識を体現し、社員一人ひとりに寄り添い、新たな躍動をもたらしたい」と述べている。

また、今後日本市場では、小田切氏がTASAKIの代表取締役CEOとして、顧客体験と事業基盤のさらなる深化を推進。中国をはじめとするアジア市場では、ベイ氏がアジア社長として、躍動する市場の可能性を捉え、地域に根差した成長を主導するとしている。