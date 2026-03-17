78歳にして人生最大のブレークを迎えている“超遅咲き俳優”がいる。24年配信のネットフリックス「地面師たち」で、不動産詐欺集団に担ぎ上げられ地主になりすます老人を怪演した五頭岳夫だ。同作での演技が評価され、映画にドラマに引っ張りだこ。活躍の一方、本紙のインタビューに応じ「カメレオンみたいに芝居が変わる役者になりたい」と尽きぬ向上心を見せた。

「よろしくお願いします」。取材会場に現れ、かすれた声であいさつした五頭。一見、どこにでもいそうな腰の曲がった老人だ。だがカメラを向けると一変。腰は伸び、シャッターを切るたびに表情を変えて見せた。「カメラの前では痛かった腰もクーンと伸びる。青春時代のアドレナリンが出るのかな」と笑みを浮かべた。

「地面師」では、本人確認のための質問を練習通りに答えられないたどたどしいさまをリアルに表現。同席した綾野剛（44）演じる詐欺師だけでなく、視聴者までハラハラさせた。特に、よく利用するスーパーを聞かれた際の「ライフの方が安いので」というせりふはSNSで拡散され、知名度が一気に上昇。以降、仕事のオファーはそれまでの3倍に増加。ディズニープラス「ガンニバル」、NHK大河「豊臣兄弟！」など話題作に次々出演した。

これまでの人生は順風満帆といえるものではなかった。23歳で劇団「青年劇場」に入団。舞台俳優として47都道府県を巡演したが、39歳の時に顎の骨の病気を発症。顎に入れた金属は割れてしまい、今も破片が脳の近くに残ったままだ。42歳ではステージ3の胃がんが判明し、胃を全摘出。医師から「俳優はやめろ」と宣告されて劇団を抜けたが、舞台に立つ喜びを忘れられなかった。エキストラ事務所に登録し、再スタート。主戦場を舞台から映像作品に移し、地道に端役をこなし続けてきた。

そして浴びた再びの光。「地面師がなければ今はない。ネットフリックスさまさま」と最大級の感謝を示す一方「いつまで“地面師の”という肩書がついて回るのか」と本音ものぞかせる。理想は「カメレオンみたいに芝居が変わる役者」だといい「島崎健一（地面師での役名）のままでは困るんです」と“地面師の人”からの脱却を目指している。20日公開の映画「君が最後に遺した歌」では、「なにわ男子」道枝駿佑（23）演じる主人公の祖父である筆の伝統工芸士を演じる。その演技でイメージを一新するのか、注目だ。 （塩野 遥寿）

《先月には自叙伝を発売「生涯現役」》先月28日には、初の著書となる自叙伝「生涯現役」（游藝舎）＝写真＝を発売した。自身の生い立ちから闘病、芸名を改名しての再出発など波乱に満ちた人生を赤裸々に振り返っている。一時は大病や度重なる手術といったどん底を経験したからこそ「人生は何度でもやり直せる」と力を込める。タイトルは自身が掲げる目標。「昔から舞台であれだけ大きい声を出してきた。声帯は鍛えられていると思う。声が出なくなることはない」と胸を張った。

《遅咲き俳優アラカルト》▽笹野高史（77）「初めて大きい役をもらった」という山田洋次監督の「武士の一分」（2006年公開）で日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。

▽福本清三さん（享年77） 20代後半から斬られ役専門となり「5万回斬られた男」の異名を持つ。60歳の2003年にトム・クルーズ主演の米映画「ラストサムライ」に出演。

▽山口馬木也（53） 51歳にして初主演映画「侍タイムスリッパー」（24年公開）で、ブルーリボン賞主演男優賞を受賞。

◇五頭 岳夫（ごづ・たけお）1948年（昭23）2月7日生まれ、新潟県出身の78歳。劇団在籍時は本名の「小林直治」で活動。現在の芸名は故郷の五頭連峰が由来。大杉漣さんの最後の主演作である映画「教誨師」（18年公開）ではホームレス役で出演した。愛称は「ごづっち」。