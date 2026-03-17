元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が16日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。WBCの準々決勝で敗退した侍ジャパンの戦いぶりを振り返った。

現地フロリダで大会を取材していた松坂さんは、ヒロド歩美アナとともに試合の行われた球場ローンデポ・パークの前から生中継で出演。

チームは世界一連覇を目指したが、準々決勝で無念の敗戦。松坂さんは「まずは侍ジャパンの皆さん、お疲れ様でした。野球界のために戦っていただいて、本当にありがとうございました」と激闘を終えたナインをねぎらった。

侍ジャパンの5試合での本塁打は計10本。世界一となった前回の9本を上回った。「野手陣はパワーがあるところを見せました」と松坂さん。

一方で準々決勝はベネズエラの打線に3本の本塁打を浴び、WBCで侍ジャパン最多の8失点で逆転負け。「やはり日本の強みは投手陣だと思います。日本の投手陣はこんなもんじゃない、と悔しい気持ちで見ていた」と振り返った。

要因に挙げたのが「いくつかあると思いますけど、一つは時差ぼけですね」と松坂さん。自身も06、09年WBCに出場しており「日本ラウンドから中3日で戦うことの難しさ。僕も経験があるんですけど、時差ぼけの中でプレーするのはけっこう体の負担が大きいんですよね」。

そして「見ていて思ったのは、コンディション調整や時差調整のための時間をもう少し与えて欲しかったかなと強く思いました」とした。

さらに「もう一つはピッチクロックですね。日本でプレーする選手は普段、ピッチクロックがないので。なかなか自分のタイミングで投げられないとか、同じテンポになってしまうという。今後国際大会で戦うためにも、（日本でも）ピッチクロックの導入は必要なのかなと思いました」と要因を挙げた。

また、NPB球やMLB球など各国で仕様の違う「ボール」についても統一の必要性を訴えた。