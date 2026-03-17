東京五輪柔道金メダリストでプロレスラーのウルフアロン（３０）が、４月１１日にＡＢＥＭＡで生放送される「ウルフアロンから３カウント取ったら１０００万円」に出演することが１６日、分かった。ルールは４分一本勝負で、双方が柔道着で戦い、相手の背中をマットにつけて３カウントを奪うか、投げ技で一本を取れば勝利となる。全ての打撃技、関節技、絞め技、急所攻撃、かみつき行為は禁止で、１７日から挑戦者を募集する。

格闘技界のレジェンドに真剣勝負を挑み、勝利できたら賞金１０００万円のチャレンジ企画で、約５年ぶりの第６弾となる今回は開局１０周年を記念した「３０時間限界突破フェス」の一環。過去に亀田興毅、朝青龍、亀田大毅、那須川天心、朝倉未来による５作が放送されたが、参加者は全員返り討ちにされており、賞金獲得者は出ていない。

ウルフは「挑戦的な企画にワクワクしています。かなりインパクトある内容ですが、柔道で培ってきた力と、プロレスラーとしてのプライドをかけて本気で挑みます。どんな挑戦者が現れるのか僕自身も楽しみにしています」とコメントした。