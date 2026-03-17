米映画界最大の祭典、第98回アカデミー賞の授賞式が15日（日本時間16日）、ロサンゼルスのドルビーシアターで行われた。ポール・トーマス・アンダーソン監督（55）の「ワン・バトル・アフター・アナザー」が作品賞、監督賞など最多の6冠。日本映画として初めてメーキャップ＆ヘアスタイリング賞の候補となった「国宝」は受賞に届かなかった。

アンダーソン監督は作品、監督とも4度目のノミネートで初受賞。作品賞ではステージ上で主演のレオナルド・ディカプリオ（51）らキャスト、スタッフと歓喜のハグを交わし「ここにいる皆が私を信じ信頼と時間を託してくれた。これほど素晴らしい顔触れは望めません。今夜は乾杯しよう」と声を弾ませた。

史上最多の16部門で候補となった「罪人たち」は4部門を獲得。主演男優賞に輝いたマイケル・B・ジョーダン（39）は、デンゼル・ワシントン（71）、ウィル・スミス（57）ら過去にオスカーを手にした黒人俳優の名前を挙げ「僕がここに立っていられるのは、前の時代を切り開いてくれた偉大な先人たちがいたから」と涙ながらに語り、会場を感動で包んだ。主演女優賞は「ハムネット」のジェシー・バックリー（36）が射止めた。