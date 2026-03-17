「世界を本気で狙うのだったら、ピッチクロックを導入したほうがいい」4強に進めなかった侍ジャパンの改革案とは？元近鉄OB佐野慈紀氏の提言【WBC】
井端監督も世界で戦うためには、日本代表が投打に力をつけることが必要とした(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は現地3月14日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5−8で敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。
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近鉄OBの佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で占う「シゲキ的球論」、今回は初めて4強に進めず、今後の世界基準を見据える侍ジャパンに対して考察を加えている。
今大会ではメジャー組の山本由伸、大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚、菅野智之らがしっかり結果を残す一方で、NPBから選ばれた選手が苦しんだ側面もあった。
世界との差をどう埋めていくべきか。この点に関して佐野氏は、日本球界全体のレベルアップに向けた特効薬として「もし世界を本気で狙うのだったら、もうピッチクロックをやった方がいい」とNPBでも同制度を取り入れるべきと話す。
ピッチクロックはMLBでは2023年から導入、WBCでは今大会から採用となった。走者がいない場合は15秒以内、いる場合でも18秒以内に投球動作に入る必要があり、時間を超えると1ボールが加わってしまう。打者も残り8秒を切るまでに打席で準備できなければ、1ストライクが加算される。日本代表も事前合宿からピッチクロックへの対策は取ってきたが、なかなか順応できない選手もいたとされる。
ピッチクロック導入の効用に関して佐野氏は「投球テンポが変わりますし、（ストライク）ゾーンの中で戦ってくるようになる」としながら、「しっかりとしたボールを投げないと(打者を）抑えられない。間違いなくピッチャーのレベルが上がります」と、投球技術の向上につながるとした。
さらに、その効果は打者にも波及するという。「ピッチャーのレベルが上がってくるということは、打者もゾーンに入ってくる強い打球を打たないといけなくなってくる。際どいコースをうまく拾うような、合わせに行くバッティングでは世界では通用しない」と、パワーとスピードへの対応力が自然と磨かれると分析した。
今大会でチームを率いた井端弘和監督も、ベネズエラに敗れた後には「ほとんどの日本人の投手がストレートをはじき返されていた」とレベルアップの必要性を語る場面もあった。
日本野球が再び世界の頂点に立つためには、根本的な意識改革が必要不可欠だ。NPB全体での取り組み、早急なアップデートが待ち望まれる。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。