第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した侍ジャパンのNPB組は16日、成田空港着のチャーター機で帰国した。チームは準々決勝・ベネズエラ戦で敗退も、大リーグ公式サイトのマイケル・クレア記者は阪神・森下翔太外野手（25）の実力を高評価。将来的にメジャーで見たい日本選手について「森下だね」と即答。途中出場した同戦では3ランを放つなど存在感を発揮した若虎がメジャーに認められた。

マイアミで描いたアーチは米国に確かな足跡を残した。森下は初出場のWBCで4試合に出場して打率・222、1本塁打、3打点。準決勝・米国―ドミニカ共和国戦の試合前、大リーグ公式サイトのマイケル・クレア記者は、将来的にメジャーで見たい日本選手について即答した。

「森下だね。一番ワクワクさせてくれたのが彼だった」

惜敗したベネズエラとの準々決勝では負傷交代した鈴木に代わって2回の守備から出場。2―2の同点で回ってきた3回1死二、三塁の好機で一時勝ち越しの3ランを左翼席へ放った。昨季フィリーズで12勝を挙げ、今季から5年総額1億3000万ドル（約207億円）でレッドソックスに移籍した左腕R・スアレスから打った。普段から米国代表の主将ジャッジ（ヤンキース）や遊撃手ウィット（ロイヤルズ）ら一流の選手を取材する同記者をうならせた一撃。だが、評価は打撃だけにとどまらない。

「2人（佐藤輝、森下）とも限られた出場機会の中で、とても大きな働きをした。守備は森下の方が上のように見えた」

守備力の高さも目に留まった。同戦の8回無死二塁。種市が投じた二塁へのけん制球は悪送球となった。その間に本塁を狙った二走に対し、カバーに入った中堅・森下が定位置から投じた送球は見事な本塁へのワンバウンド送球。結果的に生還は許したものの、NPBでは出場が23年のわずか6試合しかない中堅の守備でもインパクトを与えた。この強肩にWBCを取材するベネズエラの記者は目を丸めた。

「バッティングよりも送球が目に留まった。あの場所からいい送球をした。彼は守備もいいんだね」

外野の全ポジションをこなせるユーティリティー性も兼ね備える。以前から森下は「目指すところは高くありたい」とメジャー志向を語っている。今大会では少ないチャンスで輝きを放った。そのことで、さらに今後の動向が注目されるだろう。近日中にはチームに合流予定。27日の巨人との開幕戦（東京ドーム）から始まるリーグ連覇へ再始動する。（石崎 祥平）