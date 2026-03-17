村上が正捕手との“一発リハ”で開幕へ向かう。既に藤川監督は27日巨人との開幕戦（東京ドーム）は村上―坂本のバッテリーで臨むことを公表。ただ、今春は坂本がWBCに出場していたため実戦では一度もコンビを組めていない。本番までに息を合わせる機会は一度。それが20日のオリックス戦（京セラドーム）となる。

「（坂本さんとは）3年間（バッテリーを）組んできている。そんなに困ることはないかなと思います」

自身を知り尽くす女房役には全幅の信頼を寄せていた。本番前最後の実戦となる同戦は開幕戦と同じ条件のドーム球場、ナイター開催。“開幕デモ”としては絶好の調整舞台となる。

「同じキャッチャーでも、考えることは違う。“あ、こういうの（配球）もあるんだ”と思えた期間。そこも、また話し合いながらやっていきたい」

坂本の不在時は梅野、嶋村とバッテリーを組んだ。そこで新たな発見もあっただけに配球のアップデートにも期待。この日は甲子園球場での投手指名練習に参加して汗を流した。キャッチボールやダッシュなどで調整。「いい球が投げられるように」。見据える先は伝統の一戦。期待のエース右腕が正妻相手に最終調整に入る。 （松本 航亮）