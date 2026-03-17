男性7人組「aoen」が初の47都道府県ツアーを行う。16日、都内で行われた最新シングル「秒で落ちた」の発売記念イベントで発表された。リーダーの優樹（23）は「僕たちからaoring（アオリン、ファンの総称）に会いに行くので期待して待っていてください！」と呼びかけた。

初めてのライブツアー。吉報がイベント終盤に発表されると、会場からは黄色い歓声が上がった。優樹は「SNSで“会いに行くのが難しい”というコメントを見て、全国を回りたいと思っていた」と笑顔を見せた。昨年6月のデビュー前、スポニチ本紙インタビューに「47都道府県回りたい」「目の前にいる一人一人のaoringを大切にしたい」と語っていた通り、目標をかなえた。

昨年2月に放送されたオーディション番組「応援―HIGH〜夢のスタートライン〜」で誕生。「BTS」らが所属する韓国の芸能事務所「HYBE」が初めて手がけるメンバー全員が日本出身のグループ。昨年6月に「青い太陽（The Blue Sun）」でデビューした。今月9日に公開された新曲のミュージックビデオは24時間で再生回数100万回を突破し、デビュー2年目を目前にブレークの兆しを見せている。

イベントでは先輩グループ「＆TEAM」のFUMA（27）がMCを担当。初ツアーに挑む後輩たちに向けて「毎公演ごとにみんなでご飯を食べた方がいいよ！47都道府県のおいしいものを食べてください！」とアドバイスした。

ツアーは4月23日に東京・恵比寿ガーデンホールで開幕する。雅久（21）は「aoringの気持ちに応えたい！僕たちはこのツアーに全てを懸けて準備しています！本気で日本一を目指しているからついてきてください！」と気勢を上げた。 （高原 俊太）