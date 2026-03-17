巨人の阿部慎之助監督（４６）が１６日、今季の開幕投手をドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が務めると発表した。球団で新人が開幕投手を務めるのは史上３人目でドラフト制以降は前例なし。最有力だった山崎の離脱で異例の大抜てきとなったが、球団史上初の快挙へ、元虎ファンが虎狩りに挑む。

竹丸は不思議と落ち着いていた。１４日・日本ハム戦の練習前だ。突然、監督室に呼ばれ、その一言は静かに告げられた。「開幕、行くぞ」−。山崎が右肩のコンディション不良で開幕前に離脱。巡ってきた異例ともいえる大抜てきだった。

阿部監督からの言葉もシンプルだ。「『思いきってやってくれ』という言葉をいただきました」と出来事を振り返る。ここまでオープン戦３試合に登板し、９イニングを無失点。開幕ローテーション入りを目指す中で積み重ねた結果が、１２人しかいない大役を呼び込んだ。杉内投手チーフコーチも「打たれてないですから」と説明した上で「ルーキーで荷が重いかもしれないですけど、そこを乗り越えてほしい」と背中を強く押した。

この日はジャイアンツ球場でブルペンに入り５０球。全球種を丁寧に投げ分け、感覚を確かめた。球団で新人が開幕投手を務めるのは１９６２年・城之内邦雄以来、６４年ぶり３人目。勝利となれば球団史上初の快挙だということも、竹丸は「そんなにいないものなんだ」と感じた。歴史の重みを胸に、２６年シーズンの１球目を投じる。

阪神ファンの父にもすでに報告済み。「阪神は強いチームなので、やっぱり最初が大事だと思う。もちろん勝ちたいし、自分がいいピッチングをして勝てればなおさらいい」。ドラフトでも対戦したい打者に挙げた佐藤輝と、いきなりのマッチアップが実現する。歴史を変える一戦へ。冷静沈着なルーキーが、３・２７のマウンドに立つ。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日生まれ、２４歳。広島県出身。１７９センチ、７６キロ。左投げ左打ち。投手。崇徳、城西大、鷺宮製作所を経て２５年度ドラフト１位で巨人入団。大学までエース経験がなかったが、社会人で体力強化して成長。今季オープン戦は２試合で勝敗なし、防御率０・００。