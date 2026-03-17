タレントのマツコ・デラックス（53）が16日に放送されたMCを務める日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を欠席した。同じくMCを務めるSUPER EIGHTの村上信五（44）がマツコの“代役”を用意してスタジオの笑いを誘った。

マツコは2月9日に放送されたTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）の収録を欠席し電話で出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かしていた。今回の収録では村上が一人で登場した。

マツコと連絡を取っていることを明かし、近況を伝えた後に村上はイスに腰を下ろした。「今日は基本、Vやんな?」と番組スタッフに確認しつつ、今回のテーマが書かれたカードに視線を落とした。

だが、「うわー…でも…これはこれでセットそのままって何か嫌やな」と一人の違和感もあってか居心地の悪さを感じた。さらに「だって…ちょっとあれやんか…。ごめんやで、マツコ。申し訳ないけど、この絵はもう…故人みたいになってるやんか」とぶっちゃけた。

そのため「一旦やけど…ダルマ置いとくか?」と、スタジオのセットで置いてあった大きなダルマをマツコが座っている場所に置いた。「まだええやろ!」と一人で映るよりも、どこかしっくりときており、観覧席からも大きな笑いが起こった。