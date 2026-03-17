「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）

１５日に肺炎のため６９歳で死去した、元大関若嶋津の日高六男さんを先代師匠に持つ一山本は、伯乃富士に上手ひねりで転がされ、４勝５敗と黒星が先行。それでも日高さんへの感謝とともに新三役昇進を誓った。横綱豊昇龍は１敗だった隆の勝を寄り切り２敗を守った。大関安青錦は関脇高安を押し出し、連敗を３で止め４勝目。琴桜は王鵬を押し出し５勝目。関脇霧島、平幕の琴勝峰と豪ノ山が１敗を守り、勝ち越しを決めた。

悲しみを押し殺すように、普段と変わらない表情で一山本は言葉を紡いだ。訃報は前日の取組後に伝えられた。「信じられなかったですね」と語り「僕が入門して半年で倒れられた。その前はあまり知らないが、寡黙でも稽古場にいれば引き締まる。一言に重みがあった」と、先代師匠の日高さんについて語った。

訃報から一夜明けた伯乃富士戦。「土俵では関係ない。自分の相撲を取るだけ」と臨んだが、左四つがっぷりの展開に。左右に揺さぶられながらこらえ、懸命に前に出たが上手ひねりで敗れた。「相手の形になってしまった」と悔しがった。

一山本は中大卒業後、故郷北海道の福島町役場に就職した。“脱サラ”して年齢制限緩和第１号として二所ノ関部屋（現放駒部屋）に入門。１７年初場所は２３歳で初土俵を踏んだ。先代は同年１０月に倒れ、一時は意識不明の重体から地道なリハビリを重ねた。

１９年夏場所後の新十両会見では、復帰した先代が同席し、三役昇進を期待された。一山本は「会見を一緒にできた。入門は（先代）師匠のおかげ。２３歳で実績のない僕を拾ってもらった。ありがとうございます」と感謝を口にした。

一山本の自己最高位は東前頭筆頭で、三役目前まで迫った。天国に向け「僕はまだまだ頑張ります。応援よろしくお願いします。会見で三役のことを言ってもらったので、それを目指して土俵に上がります」と誓った。先代への思いを胸に戦っていく。