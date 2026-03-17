【経済指標】
【米国】
＊ＮＹ連銀製造業景気指数（3月）21:30
結果　-0.2
予想　3.9　前回　7.1

＊米鉱工業生産（2月）22:15
結果　0.2％
予想　0.1％　前回　0.7％（前月比）

＊米設備稼働率（2月）
結果　76.3％
予想　76.2％　前回　76.3％（76.2％から修正）（前月比）

＊NAHB住宅市場指数（3月）23:00
結果　38
予想　37　前回　37（36から修正）

【カナダ】
＊消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
結果　0.5%
予想　0.6%　前回　0.0%（前月比)
結果　1.8%
予想　1.9%　前回　2.3%（前年比)

【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・日本と中国に名指しでホルムズ海峡対策で支援要請。
・欧州と韓国はホルムズ海峡で支援すべき。
・ホルムズ海峡が武器化されることは予測していた。
・多くの国が支援に向かっていると伝えてきた。
・パウエルは遅すぎる。
・ＦＲＢは特別会合で利下げを実施すべき。

＊トランプ大統領
・われわれの知る限り、イランの指導者は全員死亡
・イランの指導者が誰なのか分からない。
・モジタバ師が死亡したかどうか分からない。