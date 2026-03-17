【経済指標】

【米国】

＊ＮＹ連銀製造業景気指数（3月）21:30

結果 -0.2

予想 3.9 前回 7.1



＊米鉱工業生産（2月）22:15

結果 0.2％

予想 0.1％ 前回 0.7％（前月比）



＊米設備稼働率（2月）

結果 76.3％

予想 76.2％ 前回 76.3％（76.2％から修正）（前月比）



＊NAHB住宅市場指数（3月）23:00

結果 38

予想 37 前回 37（36から修正）



【カナダ】

＊消費者物価指数（CPI）（2月）21:30

結果 0.5%

予想 0.6% 前回 0.0%（前月比)

結果 1.8%

予想 1.9% 前回 2.3%（前年比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・日本と中国に名指しでホルムズ海峡対策で支援要請。

・欧州と韓国はホルムズ海峡で支援すべき。

・ホルムズ海峡が武器化されることは予測していた。

・多くの国が支援に向かっていると伝えてきた。

・パウエルは遅すぎる。

・ＦＲＢは特別会合で利下げを実施すべき。



＊トランプ大統領

・われわれの知る限り、イランの指導者は全員死亡

・イランの指導者が誰なのか分からない。

・モジタバ師が死亡したかどうか分からない。

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