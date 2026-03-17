ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊ＮＹ連銀製造業景気指数（3月）21:30
結果 -0.2
予想 3.9 前回 7.1
＊米鉱工業生産（2月）22:15
結果 0.2％
予想 0.1％ 前回 0.7％（前月比）
＊米設備稼働率（2月）
結果 76.3％
予想 76.2％ 前回 76.3％（76.2％から修正）（前月比）
＊NAHB住宅市場指数（3月）23:00
結果 38
予想 37 前回 37（36から修正）
【カナダ】
＊消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
結果 0.5%
予想 0.6% 前回 0.0%（前月比)
結果 1.8%
予想 1.9% 前回 2.3%（前年比)
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・日本と中国に名指しでホルムズ海峡対策で支援要請。
・欧州と韓国はホルムズ海峡で支援すべき。
・ホルムズ海峡が武器化されることは予測していた。
・多くの国が支援に向かっていると伝えてきた。
・パウエルは遅すぎる。
・ＦＲＢは特別会合で利下げを実施すべき。
＊トランプ大統領
・われわれの知る限り、イランの指導者は全員死亡
・イランの指導者が誰なのか分からない。
・モジタバ師が死亡したかどうか分からない。
【米国】
＊ＮＹ連銀製造業景気指数（3月）21:30
結果 -0.2
予想 3.9 前回 7.1
＊米鉱工業生産（2月）22:15
結果 0.2％
予想 0.1％ 前回 0.7％（前月比）
＊米設備稼働率（2月）
結果 76.3％
予想 76.2％ 前回 76.3％（76.2％から修正）（前月比）
＊NAHB住宅市場指数（3月）23:00
結果 38
予想 37 前回 37（36から修正）
【カナダ】
＊消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
結果 0.5%
予想 0.6% 前回 0.0%（前月比)
結果 1.8%
予想 1.9% 前回 2.3%（前年比)
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・日本と中国に名指しでホルムズ海峡対策で支援要請。
・欧州と韓国はホルムズ海峡で支援すべき。
・ホルムズ海峡が武器化されることは予測していた。
・多くの国が支援に向かっていると伝えてきた。
・パウエルは遅すぎる。
・ＦＲＢは特別会合で利下げを実施すべき。
＊トランプ大統領
・われわれの知る限り、イランの指導者は全員死亡
・イランの指導者が誰なのか分からない。
・モジタバ師が死亡したかどうか分からない。