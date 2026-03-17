ソロアーティストで俳優のＲＹＯＫＩ ＭＩＹＡＭＡこと三山凌輝。アーティストとしての活動再開後の姿が話題になっている。

三山は１５日に東京・国立代々木第一体育館で「ＡＧＥＳＴＯＣＫ２０２６ｉｎ国立代々木競技場 第一体育館」に出演。昨年１１月にダンスボーカルユニット「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」から脱退後、アーティストとして初めてのパフォーマンス披露となった。

全５曲を熱唱したが、キレ抜群のダンスと表現力、歌唱力は健在。ネット上では「輝いてる」「神レベル」「かっこ良すぎて倒れそうになった」「久しぶりのステージだったけど、バチバチにかましてカッコ良かった」「アーティストに戻ってきてくれてありがとう」「かっこよすぎるんだけど。すっごい」「全力で音楽届ける姿に泣いた」などの声が上がった。

三山は２０２５年８月、水谷豊と元「キャンディーズ」の伊藤蘭の長女で女優の趣里と結婚。同９月に第１子の出産を発表した。今年２月にソロアーティストとしてデビューすることを発表。また、自身の新プロジェクト「ＧＯＭＡＳＵ」の一環として、地元・名古屋の名店の味を三山の実父と再現する、あんかけパスタ専門店「親父のあんかけパスタ」を吉祥寺にオープンしたことも話題になった。