朝日放送テレビにて毎週火曜 夜11時17分より放送中の『相席食堂』が、2025年12月、番組開始(2018年)以来の見逃し配信再生数（TVer・ABEMA・GYAO!の合計）において、累計１億回を突破。

このたびの１億回再生突破を記念し、これまで放送された作品の中から厳選した“傑作回５本”が、TVerにて期間限定でアーカイブ配信される。

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◆「相席食堂」 TVerアーカイブ配信 概要

配信期間：2026年3月17日（火）午後６時 ～ ４月17日（金）午後11時59分

URL：https://tver.jp/series/sr5jhs5zky

＜アーカイブ配信回＞

①2018.1.4 旅人：菊池桃子＆千原せいじ ※特番時の初回放送

②2018.7.1 千鳥の故郷が丸裸ＳＰ＜30分拡大＞

旅人：西川きよし・DJ KOO ノブの父親「ノルディック親父」登場

③2020.3.31 旅人：尾形貴弘（パンサー）＆サンシャイン池崎

※ハイテンション芸人2人に、ちょっと待てぃボタン押しまくり回

④2020.4.14 特別企画「大悟ｖｓノブ 世紀の野球対決ＳＰ」

⑤2020.5.12 「長州・ザ・リメイク」 旅人：長州力 ※2018年放送の伝説回の未公開を含めた再編集版

◆相席食堂 番組概要

番組名：ナイトinナイト「相席食堂」（レギュラー初回放送は2018年4月8日 ※当時は日曜夜の25分枠）

放送日時：毎週火曜 夜11時17分～深夜0時17分（関西ローカル）

※TVer、ABEMAで無料見逃し配信あり

MC：千鳥（大悟・ノブ）

番組概要：有名芸能人らが全国を訪れ、地元の人といきなり“相席”するとどんなロケになるのか…！？ 予測不能な行き当たりばったり相席旅を千鳥がスタジオで見守りながらツッコミを入れる「新感覚旅バラエティ番組」

◆見逃し配信 累計１億回突破に関して

レギュラー放送が開始された2018年4月8日放送分からカウント（※特番時の2018年1月4日分は除く）。TVer・ABEMA・GYAO!の見逃し配信の累計再生数が2025年12月時点で１億回を突破した。