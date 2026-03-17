安藤美姫、12歳長女が本格的スケート挑戦も…複雑な葛藤「絶対つらい思いをする」 娘の一言に「本当によかった」
プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が、15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。12歳になる長女・ヒマワリさんが、マスク姿ながらも“顔出し”出演を果たした。
【動画】母譲り？安藤美姫、12歳長女が本格的スケート挑戦
密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を赤裸々に回顧。14歳で4回転ジャンプを成功させ、メディアから大きな注目を集めた安藤だったが、18歳で出場したトリノ五輪で15位に沈むと、手のひらを返したようにメディアが離れていった。
安藤は「誰も守ってくれない。いい時はいいことだけ言って、結果が出なかったらいらない。18歳の時に理解ができた」と振り返り、「メディアの方もさーっていなくなった」「一般の方からも、応援の手紙から全部批判の手紙に変わった瞬間」と、かつてメディアを拒絶し心を閉ざすきっかけとなった挫折を打ち明けた。
そんな中、ヒマワリさんも5年前から本格的にスケートに挑戦しているといい、安藤は「本当はスケートをやってほしくない」「絶対つらい思いをする」と、同じ道を歩む娘に対して母としての複雑な葛藤を吐露。自身が直接スケートを教えない理由についても、「スケートの楽しさを教えてあげられない」「最初から厳しくなっちゃう」と、親が指導することの難しさを語った。
そんな安藤が、娘のスケート挑戦を見守る理由について、過去にヒマワリさんから「ママと一緒に滑りたい」と言われたことで「スケートをやりたいじゃなくて、ママと一緒に滑りたいって言ってくれた時に本当によかったなって…」と心が動いたと明かした。「すごく誇りに思えた」と喜びをにじませる温かい親子のエピソードに、スタジオも感動に包まれた。
【動画】母譲り？安藤美姫、12歳長女が本格的スケート挑戦
密着では、安藤が現役選手時代の苦悩や、長女の出産から現役復帰までの秘話を赤裸々に回顧。14歳で4回転ジャンプを成功させ、メディアから大きな注目を集めた安藤だったが、18歳で出場したトリノ五輪で15位に沈むと、手のひらを返したようにメディアが離れていった。
そんな中、ヒマワリさんも5年前から本格的にスケートに挑戦しているといい、安藤は「本当はスケートをやってほしくない」「絶対つらい思いをする」と、同じ道を歩む娘に対して母としての複雑な葛藤を吐露。自身が直接スケートを教えない理由についても、「スケートの楽しさを教えてあげられない」「最初から厳しくなっちゃう」と、親が指導することの難しさを語った。
そんな安藤が、娘のスケート挑戦を見守る理由について、過去にヒマワリさんから「ママと一緒に滑りたい」と言われたことで「スケートをやりたいじゃなくて、ママと一緒に滑りたいって言ってくれた時に本当によかったなって…」と心が動いたと明かした。「すごく誇りに思えた」と喜びをにじませる温かい親子のエピソードに、スタジオも感動に包まれた。