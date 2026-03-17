4月12日より日本テレビ系で放送がスタートする志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』にSixTONESの京本大我が出演することが決定した。

参考：志尊淳×秋元康は間違いない 『10回切って倒れない木はない』で俳優として新たなフェーズへ

本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。脚本は、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）の川粼いづみが手がける。

本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊が、幼い頃に両親を失くし、韓国有数の財閥の養子となったが養父の死後に韓国の家を追い出される日本人青年のキム・ミンソク（青木照）役を担当。仁村紗和が、町の小さな診療所で働き、キム・ミンソクと惹かれ合っていく医師・桃子を演じる。

京本が演じるのは、スポーツ万能、頭脳明晰、容姿端麗な大病院の御曹司・山城拓人。女性からもモテるムードメーカーだが、密かに幼なじみの桃子に恋心を抱いている。気の置けない桃子との関係を崩すのが怖く告白できずにいる拓人だが、ミンソクと桃子が急接近する様子に心乱され、次第にキム・ミンソクと桃子、そして拓人、それぞれの想いが複雑に絡み合っていく。

親交が深い志尊と京本だが、本作がドラマ初共演。京本の出演に「チャーミングで魅力的、キャラクターにピッタリの配役」と志尊も太鼓判を押し、京本も「お話をいただいて『志尊淳の主演』と聞いた時に、これを逃したら次がいつになるかわからないので、ぜひ共演したいなと思ったんです」とコメントを寄せた。

京本大我（SixTONES） コメント出演が決まった時の心境オファーをいただけたことがまずありがたいという感謝の気持ちでした。最近演じたのが吸血鬼の役だったので、ギャップもありますし挑戦しがいのある役どころだなと思いました。それから、（志尊）淳がいるっていうことにとてもワクワクしましたね。お話をいただいて「志尊淳の主演」と聞いた時に、これを逃したら次がいつになるかわからないので、ぜひ共演したいなと思ったんです。

主演・志尊との共演について淳とは中高生の時にプライベートで仲良くなって、もう10年以上の仲です。お互いの家に遊びに行ったり、今回の共演が決まる前にも食事に行ったりしていて。これまでバラエティーの共演はありましたが、お芝居を一緒にしたことはないので、十数年越しに急に一緒にお仕事するのがちょっと恥ずかしいですね。でも淳がいるっていう安心感もありながら、僕も友達として現場のサポートなどできることがあればいいなと思っています。

台本を読んだ感想まず、作品全体に漂う空気が柔らかくて、優しい気持ちになれるような作品だと感じました。ここからお話が進んでいくにつれて、いろいろな要素が詰まってくるとは思うんですが、日曜日、休日の夜にすごくぴったりで、優しい気持ちのまま来週を始められそうなドラマだと思います。舞台が韓国と日本というのもかなり大きな見どころの1つだと思うので、視聴者の皆さんにも唯一無二なドラマとして楽しんでもらえたらいいですね。

拓人というキャラクターの魅力お調子者で登場人物の中でも結構明るいキャラクターなんです。一方で、意識してそう振舞っている部分もあるんだろうなと感じたりもしました。実は桃子に幼馴染以上の気持ちを持ってることを隠していたり、色々背負っているものや抱えているものもあったりするので、ただ明るいとかお調子者ではない拓人のもう1つの側面がしっかり透けるような演じ方ができればいいなと思います。

役作りで意識していること作品の中で明るいムードを作れるような存在であれたらいいですね。今まであまりはっちゃける役を演じてこなかったので、度合いをうまくコントロールして、監督とも相談していきたいです。ヒロインの幼馴染みとしてのストーリーはもちろん、ミンソクと桃子の恋愛にも深く関わってくる役なので、しっかり務めていきたいです。

撮影で楽しみにしていること僕と淳は同級生ですが、仁村さんも同い年なんです。こんなに同い年が揃うのはなかなか珍しいのかなと思います。以前『Golden SixTONES』（日本テレビ系）に仁村さんがゲストで来てくださったんですが、その時の企画ではお話しするタイミングがなかったんです。でも、仁村さんが関西出身で僕の両親も関西なので、お笑いの話だったり楽しく喋れる予感はしています。同い年3人で現場を引っ張りながら、場の空気を僕なりにサポートしていきたいです。

視聴者へメッセージ友人として志尊淳という役者の舞台もたくさん観に行っていますし、映像作品もずっと見てきました。その中で感じるのは、淳の“絶対的な安心感”や“信頼感”なんです。彼というしっかりした軸がいてくれるからこそ、僕や周りのみんなが花を添えられる。見てくださる方が「また来週も頑張ろう」と思えるような、そんな活力になるような魅力的な作品を届けられたらと思っています。（文＝リアルサウンド編集部）