SixTONES京本大我ドラマ『10回切って倒れない木はない』に出演決定！同級生の志尊淳とドラマ初共演

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SixTONESの京本大我が、2026年4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』に出演することが決定した。

■「（志尊）淳がいるっていうことにとてもワクワクしました」（京本大我）

京本大我はSixTONESのメンバーとして活躍する他、ドラマ・映画に多数出演。また圧倒的な歌唱力を生かし、ミュージカル『ニュージーズ』『モーツァルト！』『シェルブールの雨傘』などの大作で主演を務め、確固たるポジションを築いている実力派。さらに、クリエイティブプロジェクト「ART-PUT」で本格的なアート活動を始動させるなど、ジャンルレスに表現に挑んでいる。

そんな京本がドラマ『10回切って倒れない木はない』で演じるのは、仁村紗和演じる桃子の幼馴染み・山城拓人役。拓人は、スポーツ万能、頭脳明晰、容姿端麗な大病院の御曹司。女性からもモテるムードメーカーだが、密かに幼なじみの桃子に恋心を抱いている。気の置けない桃子との関係を崩すのが怖く告白できずにいるが、志尊 淳演じるミンソクと桃子が急接近する様子に心乱されて…。

志尊とは高校の同級生で親交の深いふたりが、満を持して本作でドラマ初共演。京本の出演に「チャーミングで魅力的、キャラクターにピッタリの配役」と志尊も太鼓判を押す。華やかさと繊細を併せ持つ京本の存在感が、拓人の魅力をより立体的に引き出してくれそうだ。

運命の再会をとげたミンソクと桃子、そして拓人、それぞれの想いが複雑に絡み合う恋模様にも注目だ。

■『10回切って倒れない木はない』ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク/青木照(志尊淳）。後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった 河瀬桃子。自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。が、この時、ふたりは知らなかった。子どもの頃、ふたりはとある場所で出会っていたことを。『10回切って倒れない木はない』＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。この言葉がふたりを繋いでいたことを…。その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、ふたりは惹かれ合っていく。しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…。

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■京本大我 インタビュー

■番組情報

日本テレビ『10回切って倒れない木はない』

4月12日スタート

毎週日曜 22:30～

企画：秋元康

出演者：志尊淳 仁村紗和 京本大我

脚本：川崎いづみ 松島瑠璃子

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/