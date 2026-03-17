プロジェクターを使って、壁面などに合わせた形で幻想的な映像を投影する「プロジェクションマッピング（ＰＭ）」が、地域の活性化につながる取り組みとして注目されている。

日本は世界有数の国際大会の開催地にもなっており、東南アジアの国々からの関心も集まっている。

「画面」世界最大級 都庁舎で国際大会

「東京都庁が聖地の一つになれば」。都庁の担当者は、第１本庁舎で５月に行われる国際大会への期待を込める。

都が夜の東京観光の新たな目玉にしようと、同庁舎の壁面（約１万４０００平方メートル）でＰＭを始めたのは２０２４年２月。４０台の投影機を設置し、午後６時３０分頃から約３時間、同庁舎を襲撃する高さ１００メートルのゴジラに、人類が立ち向かうオリジナルストーリーなどを上映してきた。

ＰＭの常設展示では「最大の建築物」だとして、ギネス世界記録に認定されている。年間５０万人以上が訪れ、近隣のホテルでは、庁舎側の部屋が人気になるなどのインバウンド効果も出ている。

この都庁を初めて舞台にしたＰＭの国際大会が５月に開かれる。一般財団法人「プロジェクションマッピング協会」（東京）が企画し、世界中から作品が集まる。２４年の前回大会には５６か国・地域から２７８の応募があった。

ＰＭ効果もあり、森ビルの調査研究機関「森記念財団都市戦略研究所」が昨年１２月に発表した「世界の都市総合力ランキング」では、東京はナイトライフの充実度が１位となり、全体でも過去最高の２位に浮上した。

これまで都は都庁舎のＰＭ事業に２４億４０００万円を投じており、２６年度当初予算でも７億６０００万円を計上。都内自治体の相談に対応し、設備の助成も行うことにしている。

日本 技術で先行

「プロジェクションマッピング協会」や日本工業大の杉森順子教授などによると、ＰＭは１９６９年、米ディズニーランドのアトラクション「ホーンテッドマンション」で導入された。冬の日没時間が早い欧州諸国で夜のイベントとして取り入れられ、オリンピックの式典でも活用されるようになった。国内では２０１２年、東京駅の丸の内駅舎で投影され、注目を集めた。

パナソニックやエプソンなど国内メーカーは投影機を作っており、日本には世界有数の技術があるという。協会代表の石多未知行さん（５１）は「欧州だけでなく、タイやマレーシアなどからも講演を依頼され、連携を求められている。日本はＰＭの先進国の一つといえ、活用モデルを示していきたい」と意欲を示す。