原油輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖が長期化すれば、世界経済は混乱を深めよう。

日本も深刻なエネルギー危機に見舞われてしまう。

この海域の安全確保のために日本ができる貢献は何か。政府は慎重に検討しなければならない。

ペルシャ湾内では、日本を含む複数の船籍の民間船舶が損傷している。イランの新たな最高指導者のモジタバ・ハメネイ師は声明で、米国とイスラエルによる攻撃に対抗するため、ホルムズ海峡の封鎖を徹底する考えを示した。

既にイランはホルムズ海峡に機雷を敷設した、との見方もある。海上輸送を人質にとるかのような振る舞いは看過できない。

一方、米国のトランプ大統領は自身のＳＮＳで、日本や韓国、英国などに、船舶を護衛する艦船をホルムズ海峡に派遣することを期待している、と表明した。

日米同盟は日本外交の基軸である。米国から正式な要請があれば、何らかの形で協力することを考えていく必要がある。

２０１５年に成立した安全保障関連法は、同盟国などへの武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる場合、存立危機事態に認定して集団的自衛権を限定的に行使することを可能にした。

政府はその具体例として、ホルムズ海峡に機雷が敷設されるケースを挙げてきた。現状の危機はこの例にあたるようにみえるが、ことはそう単純ではない。

安保関連法の審議では、当時の安倍首相が「ある国が武力攻撃を受けていないにもかかわらず、違法な武力行使を行うことは国際法上、認められておらず、我が国がその国を支援することはあり得ない」と答弁した。

今回の米国・イスラエルの攻撃は国際法違反の可能性が高い。この状況で日本が米国に協力することに国民の理解が得られるのか。日本の信頼も傷つきかねない。

戦闘状態にあるホルムズ海峡に自衛隊を派遣することは、現状では困難と言わざるを得ない。

まずは国連で停戦決議を採択し、航行の安全確保のための国際的な協力の枠組み作りを急ぐべきだろう。日本はそうした議論を主導していきたい。

米国は、中東の戦力増強のため、在韓米軍の兵器を中東に移動させたとも言われている。その間隙（かんげき）を突くかのように北朝鮮はミサイルを発射した。

アジアを戦力の空白地域としないためにも、米国は中東での戦闘を早期に終結させるべきだ。