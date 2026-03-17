イラン情勢が緊迫化する中で、米国が新たな高関税政策の導入に向けて調査を始めた。

物価高を加速させ、日米関係も損ないかねない、高関税措置の乱発は自制すべきだ。

米通商代表部（ＵＳＴＲ）は、通商法３０１条に基づく制裁関税の発動に向け、調査を始めた。

連邦最高裁判所は２月、トランプ政権が幅広い国に課した相互関税を違法と判断した。これに対抗して米政府は別の法律に基づき、１０％の代替関税を発動した。

だが、この法律には、１５０日間の期限がある。このため、より安定的に関税を課せる３０１条を使うことにしたのだろう。

３０１条には税率の上限がなく、期限も４年間と長い。高関税政策の乱発や適用の拡大について危惧せざるを得ない。

１１日に開始した調査は、日本や中国、欧州連合（ＥＵ）など１６か国・地域が対象だ。過剰生産で大規模な貿易黒字を計上し、米製造業に打撃を与えたと指摘する。

１２日開始の調査は、強制労働により生産コストを抑え、米国産品の競争力が損なわれていると批判し、６０か国・地域を対象とした。ベトナムなど途上国が多いが、日本やＥＵなども含まれている。

日本としては、いずれの調査も理解に苦しむ指摘だ。

そもそも米国は１９８０年代〜９０年代の日米貿易摩擦で、繰り返し３０１条を日本に突きつけ、譲歩を迫った。一方的な米国側の姿勢に日本でも反発は強かった。

そうした歴史を経て、現在は米国と産業のすみ分けが進み、補完関係にある。貿易摩擦は問題視される状況にない。強制労働は途上国でしばしば取り上げられる課題で、日本は該当しないはずだ。

日本は昨年、相互関税を１５％に引き下げる代わりに、５５００億ドル（約８７兆円）の対米投資を約束している。ガス火力発電など第１弾の３事業で合意し、追加の事業の検討も進んでいる。

日米関税合意よりも不利に扱われる高関税政策は受け入れがたい。高市首相は、トランプ大統領との会談で、新関税は互恵的な日米関係を損なうということを、しっかり伝えてもらいたい。

原油などのエネルギー価格が高騰し、米国にも物価高の波が押し寄せている。世界的に物価高と景気後退が同時に進むスタグフレーションの懸念が強まっている。

高関税政策は物価高を助長し、これまで以上に悪影響が大きい施策だ。トランプ氏は世界経済の実情を直視してほしい。