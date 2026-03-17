［東日本大震災１５年］双葉とともに＜３＞

――福島県双葉町で２０２３年４月に工場が稼働した。

進出を決めたのは１９年で、まだ住民の帰還も始まっていなかった。

付き合いがあった経済産業省職員の誘いで、１９年夏に企業誘致を目的とした被災地の視察ツアーに参加した。東日本大震災の発生当時は借金を抱えて廃業寸前で、数年かけてようやく業績が回復した時期だった。新工場を建てる余裕はなく、当初は気乗りはしなかった。でも、現地を見て気持ちが変わった。生活用品や洗濯物がそのまま残り、住民だけがいなくなった民家を目にした時には涙が出てきた。私は福島大学の出身で、被災地に友人もいたが、震災当時は自分のことで精いっぱいで何も手助けできず、良心の呵責（かしゃく）を感じていた。

それに、福島第一原発の事故に遭った双葉であれば世界中が注目するし、世界を相手に商売できるという確信もあった。行政や銀行、家族の後押しがあったことも大きい。

――工場の外観が特徴的で、町の産業復興のシンボル的な存在でもある。

工場の開設と、主力製品のタオルの売り上げが下降線になった時期が重なり、決して順調な船出ではなかった。それまでブランド力を維持するために販路を限定していたが、大手量販店やドラッグストアなどに取引先を広げ、ベトナムなど海外への輸出も強化した。

徐々に効果が出て、自社全体で２４年１０月期の売り上げは１８億７０００万円、２５年１０月期は２３億６０００万円まで伸び、今期は３０億円以上を目標にしている。「福島の復興に挑戦している浅野撚糸を見殺しにするな」と取引先などが応援してくれたと感じる。売り上げの半分以上は、双葉への進出効果だと思っている。

――事業を通して復興にどう貢献していくのか。

国内外のブランドと連携して、新たな繊維商品の開発計画を数十件規模で進めている。それが大化けしたら、さらに機械を導入することになり、町内で第２工場を造ることも視野に入る。

工場は、観光客向けのカフェやタオル販売の直営店を併設しており、全国からの視察が多い。今後５年以内に、年間５０万人前後の交流人口の獲得を目指したい。交流人口が拡大することで、移住・定住する人も増えてくるだろう。双葉を日本の繊維業界の再生拠点に育て、地域の産業復興に貢献することが、私たちの使命だ。（聞き手・福島支局 山口翔平）

特許製法 年間５００トン生産

浅野撚糸は１９６９年設立の撚糸製造会社（本社・岐阜県安八町）。福島県双葉町に開設した新工場「フタバスーパーゼロミル」では、特許製法の撚糸を年間５００トン生産。自社ブランドのタオルなどの製造販売も手掛ける。双葉工場の従業員２２人のうち１２人が地元採用。