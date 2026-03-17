野球日本代表・侍ジャパンが16日に帰国。西武の隅田知一郎投手が自身のインスタグラムを更新し、胸の内を明かしました。

WBC(ワールドベースボールクラシック)で連覇を目指した日本は、準々決勝でベネズエラに5-8で敗戦。隅田投手は2番手として登板しますが、5回に2ランを浴びました。

インスタグラムでは、侍ジャパンがグラウンドにお辞儀をする場面と、自身の投球場面の写真と共に「ファンの皆さんが望んだ結果にはなりませんでした」と記した隅田投手。

投稿のBGMには、Mr.Childrenの「終わりなき旅」をチョイスしています。

負傷により出場を辞退した阪神の石井大智投手の代わりとして選出。「石井選手の辞退による参加となりました。オフシーズンからこの大会の準備にはベストを尽くして挑めたつもりです。僕の力不足でした」と思いをつづります。

また「あんな世界のトップでプレーしている日本人メジャー選手には改めて尊敬と誇りの気持ちでいっぱいです。そんな選手の皆さんと一緒にプレーできたことは財産になりました」と記し、「また日の丸を背負ってプレーできるなら、世界で通用する選手に成長して石井選手と一緒にリベンジしたいです」と、石井選手を念頭に置きながら意気込みを示しました。

最後に「明日からはまたライオンズの選手として頑張っていきます。沢山の応援ありがとうございました」と締めました。