¡Ú£Æ£±¡ÛµçÃÏ¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÄÉ¤¤É÷¡ª¡ÖÂç¤¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡×
¡¡µçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë£Æ£±¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËàÄÉ¤¤É÷á¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ç¡¢³«Ëë¸å¤âÀÇ½¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢Ä¾¶á¤ÎÃæ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤Ç¤Ï£²Âæ¤½¤í¤Ã¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥Þ¥·¥ó¤Î¿¶Æ°ÌäÂê¤Î¿¼¹ï¤Ê¼Â¾ð¤âÁÊ¤¨¤¿¡£Á°Àï¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤¬ÁûÆ°¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥®¥Ö¥ß¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö£Æ£±¤Ï¸½ºß¡¢£²¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤ÊÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡££Æ£É£Á¡Ê¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Â§¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Îµ¬Äê¤Î²¼¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÂç¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Îº¹¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£É£Á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¶ìÀï¤òÍ½´ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬Â§¤òÆ³Æþ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤¬¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²þÎÉ¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡££Æ£É£Á¤Ïº£µ¨¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·µ¬Â§¤Ç¡¢ÄÉ²Ã³«È¯¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥Éµ¡²ñ¡Ê£Á£Ä£Õ£Ï¡ËÀ©ÅÙ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÂçÉý¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Î²þÎÉµ¡²ñ¤òÄê´üÅª¤ËÀß¤±¤¿¡£º£µ¨ºÇ½é¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡ÖÂè£¶Àï¡×¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£µ·î£³Æü¡áÆüËÜ»þ´ÖÆ±£´Æü¡Ë¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢£´·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Âè£´Àï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó£Ç£Ð¤ÈÂè£µÀï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢£Ç£Ð¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÂØ³«ºÅ¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢£Á£Ä£Õ£Ï¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£¶ÀïÌÜ¤Ï¥â¥Ê¥³£Ç£Ð¡Ê·è¾¡£¶·î£·Æü¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÂçÉý¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»à³èÌäÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç£Æ£É£Á¤Ï¡ÖÂè£¶Àï¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¬Â§¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¥Þ¥¤¥¢¥ß£Ç£Ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ø¥ì¡¼¥¹£Æ£±¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ù¤Ç¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Æ£É£Á¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê²þÎÉ¤ò¹Ô¤¦µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü»þ´ü¤òÊÑ¹¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃøÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Î¡¼¥Ö¥ë»á¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÎÍý²ò¤Ç¤Ï¡¢£Æ£É£Á¤Ïµ¬Â§¤ÎÊ¸¸À¤òÊÑ¹¹¤·¡¢³«ºÅÆü¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¤«¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò£´¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤è¤êÁá¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤«¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µ¬Â§¤ÎÊ¸¸À¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê£Á£Ä£Õ£Ï¤¬Åö½é¤ÎÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤ÎÆÈÁö¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¶¯Ä´¡£¤È¤ê¤ï¤±¡Ö£Æ£É£Á¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Îº¹¤¬£²¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âè£±ÃÊ³¬¤È¡¢£´¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Âè£²ÃÊ³¬¤È¤¤¤¦¡¢£²ÃÊ³¬¤Î°éÀ®µ¡²ñÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÂè£²ÃÊ³¬¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½é¤Ë£²²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢Âç¤¤Ê¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ºÇÂç¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡£Æ£É£Á¤¬µß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£