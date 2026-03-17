オリックス・宮城大弥投手（２４）が１６日、現時点で未公表の開幕投手に意欲を見せた。同じＷＢＣ日本代表の曽谷、若月とともに帰国し、大阪に戻ったエース左腕。ベネズエラに敗れた準々決勝で登板機会がなかった事実を受け止め、再スタートへ決意を明かした。

「大事な試合で投げられなかった悔しさはあるけど、次はシーズンに向けて切り替えないといけない」。前回の２３年大会に続き、届かなかった米国のマウンド。宮城は懸命に前を向き、「投手として、可能性があるのなら目指したいです」と開幕投手を意識した。

ＷＢＣでは２登板で計３回１／３を無安打無失点。１軍合流は２０日を予定しており、「僕が競争に加われるのなら…」と、自身の不在時にアピールを重ねてきた山下や九里らにも配慮した。２４年から２年連続で務めている大役。大舞台を経て、さらに頼もしくなった姿で戻る。（長田 亨）

〇…オリックス・若月がさらなる成長を誓った。自身初のＷＢＣでは、捕手陣で最多の４試合に出場。先発したベネズエラ戦を振り返り、「相手にはペレス（ロイヤルズ）という偉大な捕手がいた。振る舞いや立ち姿もそう。まだまだ大きな捕手にならないといけない」と話した。同じく初出場の曽谷は１登板のみ。「本当に大きな経験をさせていただいた。もっともっと練習しないと」と決意を新たにした。また、広島・小園は、２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で１軍に合流する。