巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２７日・阪神戦（東京Ｄ）で開幕投手を務めることが１６日までに決まった。「開幕は竹丸で行く」と阿部監督が明言した。新人投手が開幕戦で先発するのは球団では１９６２年の城之内邦雄以来、６４年ぶり３人目。勝ち星を挙げれば球団史上初の快挙だ。山崎伊織投手（２７）の右肩コンディション不良による離脱もあり、ここまで実戦１３イニング無失点と結果を残してきたルーキーが昨季投手３冠（最多勝、最高勝率、最多奪三振）の村上との投げ合いに挑む。

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ルーキーが大役を任された。チームの命運を握る「３・２７」。開幕投手に抜てきされたのは、ドラ１左腕の竹丸だった。新人が開幕戦で先発するのは６４年ぶり３度目で、勝利すれば球団史上初の快挙となる。

「しっかり投げたいなと思います」

期待や不安―。入り交じるすべての思いを短い言葉に込めた。

１４日に行われた日本ハムとのオープン戦（東京Ｄ）の試合前。内海投手コーチから監督室に行くよう声を掛けられ、向かった。「監督室に入った時に、少し察していた部分もあった」。呼ばれた意味は理解していた。「開幕、行くぞ。思い切ってやってくれ」。阿部監督の言葉にも、大きな驚きはなかった。「頑張ります」と強心臓のルーキーらしく、二つ返事で受け入れた。

結果を残し続けてきたからこその大抜てきだ。２月１１日の紅白戦で実戦デビューを飾って以降、１３イニング連続無失点。一度も崩れることなくここまで来た。そして最有力候補の山崎が右肩のコンディション不良で離脱。開幕投手の経験を持つ田中将や則本、戸郷らもいる中で防御率０・００の左腕に白羽の矢が立った。入団時から目標に掲げていた「開幕ローテ入り」が、最高の形で実現。「しっかり抑えたい。できることは限られているので、自分ができることをしっかりとやりたい」と気を引き締めた。

相手は王者・阪神。先発は昨季投手３冠の村上だ。少年時代には、きっとこの運命を予想できなかっただろう。父の影響で、小さい頃は虎党。金本、能見など数々のレジェンドに憧れ、プロの舞台を夢見てきた。そんなチームを相手にプロ初登板先発、それも開幕戦だ。「ファンでしたけど、そこはもう関係ない」。もちろん父にも報告。「（自分の応援をしてくれる）はずですけどね。しなきゃダメですよね」と無邪気に笑う余裕も見せた。

昨季、リーグ覇者の阪神には８勝１７敗と大きく負け越し。Ｖ奪回へ、ただの１試合でないことは十分理解している。「強いチームなので、やっぱり最初が大事。もちろん勝ちたいし、自分がいい投球をして勝てればなおさらいい」。この日はＧ球場で先発練習に参加。ブルペンでは５０球を投げ、順調な調整ぶりを披露した。「緊張はまだ全然ない。実戦が始まってからいい感じでずっと来ているので、いいところは変えずに。あとはもう少し、精度を上げていけたら」。３月２７日。“ＷＢＣロス”の野球ファンを驚かせる快投で巨人の歴史に名を刻む。（北村 優衣）

◆巨人最近５年の開幕投手

２１年 菅野智之 −６回３失点 ＤｅＮＡ

２２年 菅野智之 ☆６回２失点 中日

２３年 ビーディ ー６回２失点 中日

２４年 戸郷翔征 ☆６回無失点 阪神

２５年 戸郷翔征 −５回４失点 ヤクルト

※☆は勝利投手、全てホーム

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２４歳。崇徳では甲子園出場なし。城西大では２年春に首都２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１・５２（リーグ２位）の成績を残す。鷺宮製作所では昨年３月の「ＪＡＢＡ東京大会」でＪＦＥ東日本との準決勝に先発し、８回２失点と好投するなど優勝に貢献。変化球はチェンジアップ、スライダー、カーブ、カットボール。１７９センチ、７６キロ。左投左打。年俸１６００万円（推定）。