オリックス・山下舜平大投手（２３）が１６日、主要国際大会への初出場に意欲を見せた。１４日（日本時間１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ・ローンデポパーク）で先発した、オリックス時代の４学年先輩・山本由伸（ドジャース）の投球を視聴。「（相手が）すごいですね」と侍ジャパンの連覇を阻んだ敵国に敬意を示し、世界に目を向けた。

今大会の最終候補メンバーにも名を連ねていた１６１キロ右腕。「海外の投手を見ても、まだまだ速い投手が何人でもいる。平均球速、最高球速もトップレベルに比べると、やっぱり劣る部分はある」と、自らの現在地を明確にした。２７年１１月には「プレミア１２」が開催予定で、２８年のロス五輪では野球が正式種目として復活。「（球の）ノビは武器だと思う。球威や球速など、いろんな意味でもっともっといけたら」と、すでに異次元の剛速球をさらに磨き上げる構えだ。

この日は大阪・舞洲で休日返上練習。日の丸入りへ「シーズンで結果を残していくのは最低条件」と言い聞かせた。２３年以来、自身２度目の開幕投手候補にも挙がる剛腕。舜平大の視界は明るい。（南部 俊太）