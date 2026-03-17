１７日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発予定の阪神・才木浩人投手（２７）が１６日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、ＷＢＣ組の佐藤と森下にシーズンでの大活躍も期待した。

両者は１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポパーク）に出場。スタメンの佐藤は１点を追う３回に同点二塁打を放ち、続く途中出場の森下が一時勝ち越しの３ランを打った。２人の姿を見て「やっぱすごいなと思う」と刺激を受けた右腕。シーズンでも「打ってくれって感じです」と懇願した。

２５年に防御率１・５５で自身初のタイトルを獲得し、２６年も村上との先発２本柱でけん引する。「今回は日本が負けた…という結果になったけど、野球のおもしろさというか、勝負というか、スポーツのおもしろさがすごくあった試合だなと、見ていてすごく思った」。開幕２カード目の初戦、３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラドーム大阪）の先発が決定的。世界を舞台に戦った頼もしい仲間たちとともに、球団史上初のセ・リーグ連覇、その先の日本一に向けた挑戦が始まる。