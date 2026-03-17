ＷＢＣ準決勝でドミニカ共和国を破って３大会連続決勝に進出した米国にあって、コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）の負傷を受けて補充選手として出場しているレッドソックスのロマン・アンソニー外野手、２１歳の新鋭への注目が集まっている。

アンソニーはメキシコ戦の３回、ジャッジ（ヤンキース）の先制２ラン直後に、試合を決定づける３ラン本塁打を放った。そして、準決勝では４回、ヘンダーソン（オリオールズ）の同点アーチの直後、右中間スタンドに２号アーチ。ドミニカ共和国代表相手に劇的な勝利に導く勝ち越しソロ。７打点は米国代表トップの働きを見せている。

前夜の試合後の会見でジャッジは「最高だよ。彼は今これから１０年、１５年米代表で活躍するんじゃないかって言い合っているんだ。あんなに若い選手で、質問したり、観察したり、向上しようと努力しようとしている姿は本当に素晴らしい」と話せば、ハーパー（フィリーズ）も「彼についていくらほめてもほめ足りない。努力家で何事も正しいやり方でこなすんだ」。また１番を打つウィット（ロイヤルズ）に至っては「彼はものすごいオーラを持っている。信じられないほど」と絶賛の嵐だ。

アンソニーは３年前の日本と米国の決勝戦はプロ入りしたばかりだったが、チケットを購入して観戦していた。「（この大会に出場するのは）あの試合を見た頃からの夢だった。（決勝戦？）やるべきことをきちんとやれば勝てるチャンスはある」と力強く言い放った

昨季３Ａで飛距離１４９メートルの大アーチを放って注目されると直後にメジャー昇格。９月に負傷してＩＬ入りするまで打率２割９分２厘、８本塁打を放って、今季もレッドソックスの正左翼手＆ＤＨとして吉田正尚の強烈なライバルという２１歳に注目したい。