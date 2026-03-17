SixTONES京本大我（31）が日本テレビ系連続ドラマ「10回切って倒れない木はない」（4月12日開始、日曜午後10時半）で初の医師役に挑戦することが16日、分かった。

秋元康氏企画のオリジナル脚本で、韓国ロケなども行われた日韓をまたぐ波瀾（はらん）万丈の純愛物語。仁村紗和演じる桃子の幼なじみで運動神経、頭脳、容姿の3拍子そろった大病院の御曹司、山城拓人を熱演する。

プライベートでも仲が良い高校の同級生、志尊淳の主演作で、京本は「ワクワクしましたね。『志尊淳の主演』と聞いた時に、これを逃したら次がいつになるかわからないので、ぜひ共演したいと思ったんです。十数年越しに急に一緒にお仕事をするのがちょっと恥ずかしいですね」と話した。仁村とも同い年で「仁村さんが関西出身で僕の両親も関西。お笑いの話だったり楽しく話せる予感はしています。同い年3人で引っ張りながら、僕なりにサポートしていきたいです」。

作品については「全体に漂う空気が柔らかくて、優しい気持ちのまま来週を始められそうなドラマだと思います。日曜日、休日の夜にすごくぴったりです！」とPRした。