「テンション爆上がり」「元気出た」日本代表メンバー発表の４日前、届いた“朗報”にネット歓喜！「とにかくひと安心」
３月４日のアーセナル戦で左足首を負傷したブライトンの三笘薫は、14日のサンダーランド戦でメンバー外となった。
状態が懸念されたが、大きな問題はないようだ。15日付けの地元メディア『The Argus』によれば、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表アタッカーの状態について、「大したことではない。検査を受けたところ怪我はなかった」と説明した。
「痛みをコントロールするだけの問題で、今日（サンダーランド戦）は彼にとって痛みが強すぎてプレーできなかったが、来週には復帰できると思う。彼は（金曜日に）練習を試みたが、100％の動きができなかったので、試合に出場できなかった」
コメントの通りなら、21日のリバプール戦には出場できるだろう。19日に発表される日本代表のメンバーにも名を連ねそうだ。
この朗報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「ほっとしました」
「我らの小さな魔法使いは大丈夫だ！良かった〜」
「とにかくひと安心です」
「夜中にテンション爆上がりなんだけどｗ」
「このニュースでちょっと元気出た。来週が楽しみすぎる」
森保ジャパンは怪我人続出しているだけに、崩しの切り札が招集できそうなのは心強い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ショッキングな三笘の負傷シーン
状態が懸念されたが、大きな問題はないようだ。15日付けの地元メディア『The Argus』によれば、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、日本代表アタッカーの状態について、「大したことではない。検査を受けたところ怪我はなかった」と説明した。
「痛みをコントロールするだけの問題で、今日（サンダーランド戦）は彼にとって痛みが強すぎてプレーできなかったが、来週には復帰できると思う。彼は（金曜日に）練習を試みたが、100％の動きができなかったので、試合に出場できなかった」
この朗報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「ほっとしました」
「我らの小さな魔法使いは大丈夫だ！良かった〜」
「とにかくひと安心です」
「夜中にテンション爆上がりなんだけどｗ」
「このニュースでちょっと元気出た。来週が楽しみすぎる」
森保ジャパンは怪我人続出しているだけに、崩しの切り札が招集できそうなのは心強い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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