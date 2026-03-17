「テンション爆上がり」「元気出た」日本代表メンバー発表の４日前、届いた“朗報”にネット歓喜！「とにかくひと安心」

「テンション爆上がり」「元気出た」日本代表メンバー発表の４日前、届いた“朗報”にネット歓喜！「とにかくひと安心」