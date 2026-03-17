NY株式16日（NY時間15:18）（日本時間04:18）
ダウ平均　　　46995.48（+437.01　+0.94%）
ナスダック　　　22434.14（+328.78　+1.49%）
CME日経平均先物　54295（大証終比：+765　+1.41%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10317.69（+56.54　+0.55%）
独DAX　 23564.01（+116.72　+0.50%）
仏CAC40　 7935.97（+24.44　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.677（-0.040）
10年債　 　4.220（-0.057）
30年債　 　4.859（-0.045）
期待インフレ率　 　2.363（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.952（-0.031）
英　国　　4.770（-0.053）
カナダ　　3.436（-0.071）
豪　州　　5.001（+0.051）
日　本　　2.265（+0.014）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝93.91（-4.80　-4.86%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5016.20（-45.50　-0.90%）

ビットコイン（ドル）
74208.81（+2467.58　+3.44%）
（円建・参考値）
1179万7717円（+392296　+3.44%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ