ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４３７ドル高 シカゴ日経平均先物は５万４２９５円
NY株式16日（NY時間15:18）（日本時間04:18）
ダウ平均 46995.48（+437.01 +0.94%）
ナスダック 22434.14（+328.78 +1.49%）
CME日経平均先物 54295（大証終比：+765 +1.41%）
欧州株式16日終値
英FT100 10317.69（+56.54 +0.55%）
独DAX 23564.01（+116.72 +0.50%）
仏CAC40 7935.97（+24.44 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.677（-0.040）
10年債 4.220（-0.057）
30年債 4.859（-0.045）
期待インフレ率 2.363（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.031）
英 国 4.770（-0.053）
カナダ 3.436（-0.071）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝93.91（-4.80 -4.86%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5016.20（-45.50 -0.90%）
ビットコイン（ドル）
74208.81（+2467.58 +3.44%）
（円建・参考値）
1179万7717円（+392296 +3.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46995.48（+437.01 +0.94%）
ナスダック 22434.14（+328.78 +1.49%）
CME日経平均先物 54295（大証終比：+765 +1.41%）
欧州株式16日終値
英FT100 10317.69（+56.54 +0.55%）
独DAX 23564.01（+116.72 +0.50%）
仏CAC40 7935.97（+24.44 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.677（-0.040）
10年債 4.220（-0.057）
30年債 4.859（-0.045）
期待インフレ率 2.363（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.031）
英 国 4.770（-0.053）
カナダ 3.436（-0.071）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝93.91（-4.80 -4.86%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5016.20（-45.50 -0.90%）
ビットコイン（ドル）
74208.81（+2467.58 +3.44%）
（円建・参考値）
1179万7717円（+392296 +3.44%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ