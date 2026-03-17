ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が16日（日本時間17日）、キャンプに合流した大谷翔平投手（31）の今後のスケジュールについて明かした。

WBCを終えた大谷がこの日に合流した。指揮官は練習前に応じた報道陣の取材で「まず戻ってきてブルペンに入る」と近日中にブルペン入りすることを伝えた。

練習前だったため大谷と会話はしておらず「この後話をする予定だ」としていた。また「いつ試合に登板させるかを決めたい」とオープン戦の登板日を話し合うとした。

「ただ、おそらく1〜2日以内に打者と対戦することになると思う」と近日中にも登板する見通し。打者としては「今後数日以内にDHで試合に出る」と明かした。

大谷の今シーズンの初登板での投球回数については「去年は1イニングから始める計画だった。彼を試合の中でアクティブに保つためだった」と振り返りつつ「今年はそこより上になる。メジャーの試合で3〜4イニング投げられない理由はないと思う」と4イニングを考えていると構想も伝えた。

この投球回数に「去年よりいいスタート地点になる」とし「あとは様子を見ながらだ」と語った。