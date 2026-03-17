櫻坂46、通算13作目のシングル1位 2026年度女性アーティスト最高初週売上【オリコンランキング】
櫻坂46の最新シングル「The growing up train」が、3月17日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、1位に初登場。前作「Unhappy birthday構文」（2025年11月10日付）に続き5作連続、通算では13作目のシングル1位を獲得した。
【画像】圧倒的オーラ！新ジャケットアートワーク全5種一覧
初週売上51.8万枚は、2026年2月9日付での日向坂46を上回り【※1】、2026年度【※2】女性アーティスト最高初週売上を記録。2024年発売の「自業自得」（2024年7月8日付）、昨年の前作「Unhappy birthday構文」（2025年11月10日付）に続き、自身通算3作目の初週売上50万枚超えとなった。また2020年12月21日付での1stシングル「Nobody’s fault」【※3】から、14作連続の初週売上30万枚超えも記録した。
表題曲では、二期生の藤吉夏鈴（ふじよし・かりん）がセンターを担当。ミュージックビデオは、スタンドマイクを使用したパフォーマンスが印象的な内容となっている。4月11日、12日には、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で、5周年記念ライブ『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催予定。
【※1】日向坂46「クリフハンガー」初週売上47.3万枚
【※2】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート
【※3】「デビュー（1st）シングル」記録はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除くため、本作は対象外
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜15日）＞
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初週売上51.8万枚は、2026年2月9日付での日向坂46を上回り【※1】、2026年度【※2】女性アーティスト最高初週売上を記録。2024年発売の「自業自得」（2024年7月8日付）、昨年の前作「Unhappy birthday構文」（2025年11月10日付）に続き、自身通算3作目の初週売上50万枚超えとなった。また2020年12月21日付での1stシングル「Nobody’s fault」【※3】から、14作連続の初週売上30万枚超えも記録した。
【※1】日向坂46「クリフハンガー」初週売上47.3万枚
【※2】2026年度（今年度）は、2025年12月22日付よりスタート
【※3】「デビュー（1st）シングル」記録はグループからのソロデビュー作品、再デビュー作品などを除くため、本作は対象外
＜クレジット：オリコン調べ（2026年3月23日付：集計期間:2026年3月9日〜15日）＞