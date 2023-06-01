きょうの為替市場は原油高・ドル高が一服し、ポンドドルも１．３３ドル台まで買い戻されている。ポンド円も２１２円付近まで買い戻される展開。



市場では英中銀の年内利上げ観測が出ているが、英失業率が上昇すれば、原油高でインフレが高止まりする中でも英中銀の利上げを妨げる可能性があるとの指摘が出ている。



短期金融市場では２０２６年に英中銀が利上げする確率を７４％と織り込んでいる。英雇用統計は木曜日に発表予定で、その日に政策決定会合が控えているが、今回の会合では政策金利は据え置かれる見通し。



GBP/USD 1.3333 GBP/JPY 211.95 EUR/GBP 0.8640



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト