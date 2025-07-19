J2新潟はオフ明けの16日、新潟・聖籠町のアルビレッジで20日のホームでの富山戦に向けて練習を再開した。今季J2いわきから加入したMF大西悠介（24）は、加入後初のフル出場となった前節の奈良戦をきっかけに、出場機会をさらに増やしていこうと安定感のあるプレーに磨きをかける。

第5節までいずれも途中出場。前節の奈良戦で90分間を走りきった大西は「（今季は）練習試合も90分は出ていない。久しぶりの公式戦で疲れたけれど、楽しかった。やっと新潟に来たかなという感じ」と充実感をにじませる。

チームとして攻勢に出た後半は、出足の鋭い守備という特長も発揮。「練習と公式戦で90分やるのは全く違う。もう少し出場数を増やすことができれば、プレーの質は上がってくる」と自信を得たのと同時に、上を見据えて意識するのは安定感だ。「船越監督が使いやすいように、攻撃でも守備でも何か大きなプレーをするのではなく、まずはしっかりとしたプレーを出して出場時間を延ばしたい」と力を込める。

中盤を任せられる選手になるために意思疎通を欠かさない。この日は奈良戦でボランチを組んだ白井と改めてプレーを振り返り「建設的な会話ができた」と互いの考えをすり合わせた。今季加入して「まだ選手それぞれと合うところは多くない」と正直に明かすなど周囲との共通理解を深めている段階だが、奈良戦では同じイメージを描けている場面もあったのは収穫だった。

ハードワークを土台とするチーム内で、ボール奪取力や運動量は随一だ。「チャンスは回ってきた。試合に出続けながら、より自分のいいところと、チームのいいところに合わせていきたい」と大西。100％の実力を見せる日も、遠くない。（西巻 賢介）