タレントのマツコ・デラックス（53）が16日に放送されたMCを務める日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）を欠席した。同じくMCを務めるSUPER EIGHTの村上信五（44）がマツコとの連絡のやり取りを明かすなど、近況を報告した。

マツコは2月9日に放送されたTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）の収録を欠席し電話で出演。首の緊急手術を受け入院中だと明かしていた。今回の収録では村上が一人で登場した。

一人だけの登場に「変な感じやで。いつもはこっちにおるから。真ん中に立つのも変な感じやし」と戸惑いつつ「今日はマツコを見るのを楽しみに来たお客様いらっしゃったら大変申し訳ない」と謝罪した。

続けて「やらかしまして…アイツが」と冗談を口にしながら、首の緊急手術を受けたことを伝えた。観覧席にいた人たちもマツコの状況は知っているようでうなずく人が多かった。

マツコの状況については「元気にはしとるんですよ」とし「首から下はめちゃくちゃ元気やと。今日のこの前にもメールしとって、首から下は“元気や”って」と連絡を取り合っていることも伝えた。

また「オペ（手術）終わって、そこからベッド移る時に、その移動が引っ越し屋がベッド移す時みたいやったって…いる!?その情報?と思いながら。ただ、それぐらい元気やでということだけは」と語った。