Snow Man渡辺翔太、素直すぎる自分を前向きに捉える「よく言えばピュア」 “コメントの透明度”に自負
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、アンバサダーを務めるアルビオン「FLARUNE」より17日から発売される新「ブライトライン」の新ブランドムービーに出演する。特設サイトにて公開される。
【写真】透明感あふれる美肌を披露する渡辺翔太
今回の新ブランドムービーは、さわやかな風を感じる渡辺の表情のシーンからスタート。光が差し込む方向へ導かれるように軽やかにターンをして、舞う渡辺。手を伸ばすと同時に、水中で瑞々しく起き上がっていく白い花の映像が、眠っていた可能性が目覚める瞬間を表現する。
「澄んだ輝きが溢れ出す。」というメッセージの瞬間、少しの静寂とともに映し出される渡辺のきらびやかなほほ笑みに注目。また、「はじめよう、新しい透明感。」というコピーの通り、肌への自信が少しずつ芽生える様子を表現した渡辺の表情の繊細なグラデーションも見どころとなる。
撮影現場では、“透明感”を肌で表現するために、自身の肌と向き合いながら撮影に臨む真剣な様子をみせた渡辺。“透明感”を感じさせる柔らかなほほ笑みや、しなやかに腕を伸ばす様子のほか、ターンの撮影シーンでは華麗な足さばきを見せるなど、全身を使った渡辺の表現力が際立つ撮影となった。
また、新ブランドムービーの公開を記念した「＃はじめよう新しい透明感 投稿キャンペーン」を実施。「はじめたい新しい透明感」を選択して投稿した全員に、渡辺のスペシャルコメント動画を届ける。また、抽選で20人に「ブライトリファイン ミルク f EM 200g ＋ミニコットン」をプレゼントする。
■渡辺翔太インタビュー
――今回の撮影の感想をお聞かせください。
いつも感じてはいるのですが、今回のムービーはより顔が近いなと思いました。すごく自分の表情に寄る場面が多かったので、より説得力があるムービーになればいいなという想いと、自分の肌を見られている気分になりました。これからこの動画を皆さんが見始めたら、少し緊張感や、照れくささもあるのですが、なかなかの透明感は出せていたかなという自信と恥ずかしさ半分半分です。（笑）
――「透明感」を表現するときに、何か意識されたことなどはありましたか。
スキンケアで肌の透明感を作り上げていくという部分で言うと、自分の肌で透明感を出す説得力と目線の位置とか角度。そういうところで柔らかさを出す、すごく難しい表現でした。透明感ってすごくキャッチーに聞こえますが、映像で表現するには表情だったり目線だったりが意外と難しかったです。
――CMコピーの『はじめよう、新しい透明感』からは、目覚める新しさを感じるというメッセージも感じます。渡辺さんご自身が、最近身近な方の意外な一面や新しい輝きを見つけた瞬間があれば教えてください。
メンバーの深澤（辰哉）君です。表にいるときのフッカさん（深澤）って、すごくバラエティーチックな振る舞いをするタイプなのですが、ライブの演出などでは率先してメンバーを引っ張ってくれたり、裏ではすごくお兄さんの顔をよく見せてくれます！いい意味で裏表が違う部分をすごく最近感じるのは、深澤君です。
――CMタイトル『全方位、透明感』にちなみ、渡辺さんご自身の中で「どの角度から見ても大切にしたい」と思っている部分・コトはありますか？
僕は、お仕事でもプライベートでも、自分の発言する場があったら割と素直にしゃべってしまいます。今カメラに撮られているからちょっといいこと言ってやろう、とかそういう気持ちではなく、思ったことを言うタイプなので、そのあたりは透明度が高いかなと（笑）。カメラというものに引っ張られすぎずに、事前にこれを言おうと思ったことが、絶対に賛否あるだろうな、意見が分かれるだろうなと思っても、そのときに言おうという気持ちになったら言ってしまう。自分で言うのもなんですが、よく言えばピュア。コメントの透明度ですかね（笑）。
――今回CMが公開される時期は新生活シーズンの直前になりますが、渡辺さんご自身が新しい環境に挑戦するときに心がけていることは何ですか？また、新生活を始める皆さんに向けて一言エールをお願いします。
就職する方にはとにかく、僕が常に持っている「やらないで後悔するより、やってから後悔する」という言葉を贈りたいです！僕はこの言葉が大好きで、そういう気持ちで仕事に向き合うと、すごく気が楽というか。「あのときあれ言えばよかったな」と思うよりは、「言わなきゃよかったな」と思う方が、自分の気持ちとしてはいい。そういう感覚を持っておくと、楽しくストレスなく働けるのかなと思います。 あと学生生活の方は、僕は当時から仕事をしていたので行事にあまり参加できなかったです。だから、ガンガン行事に参加したりサークルに入ったり、とにかく楽しんでほしい。行事には絶対参加したほうがいいです。これはあとでやっとけばよかったなって本当に後悔するので。めんどくさがらずに、なんやかんや言わずに行事に参加して、楽しんでください！
【写真】透明感あふれる美肌を披露する渡辺翔太
今回の新ブランドムービーは、さわやかな風を感じる渡辺の表情のシーンからスタート。光が差し込む方向へ導かれるように軽やかにターンをして、舞う渡辺。手を伸ばすと同時に、水中で瑞々しく起き上がっていく白い花の映像が、眠っていた可能性が目覚める瞬間を表現する。
撮影現場では、“透明感”を肌で表現するために、自身の肌と向き合いながら撮影に臨む真剣な様子をみせた渡辺。“透明感”を感じさせる柔らかなほほ笑みや、しなやかに腕を伸ばす様子のほか、ターンの撮影シーンでは華麗な足さばきを見せるなど、全身を使った渡辺の表現力が際立つ撮影となった。
また、新ブランドムービーの公開を記念した「＃はじめよう新しい透明感 投稿キャンペーン」を実施。「はじめたい新しい透明感」を選択して投稿した全員に、渡辺のスペシャルコメント動画を届ける。また、抽選で20人に「ブライトリファイン ミルク f EM 200g ＋ミニコットン」をプレゼントする。
■渡辺翔太インタビュー
――今回の撮影の感想をお聞かせください。
いつも感じてはいるのですが、今回のムービーはより顔が近いなと思いました。すごく自分の表情に寄る場面が多かったので、より説得力があるムービーになればいいなという想いと、自分の肌を見られている気分になりました。これからこの動画を皆さんが見始めたら、少し緊張感や、照れくささもあるのですが、なかなかの透明感は出せていたかなという自信と恥ずかしさ半分半分です。（笑）
――「透明感」を表現するときに、何か意識されたことなどはありましたか。
スキンケアで肌の透明感を作り上げていくという部分で言うと、自分の肌で透明感を出す説得力と目線の位置とか角度。そういうところで柔らかさを出す、すごく難しい表現でした。透明感ってすごくキャッチーに聞こえますが、映像で表現するには表情だったり目線だったりが意外と難しかったです。
――CMコピーの『はじめよう、新しい透明感』からは、目覚める新しさを感じるというメッセージも感じます。渡辺さんご自身が、最近身近な方の意外な一面や新しい輝きを見つけた瞬間があれば教えてください。
メンバーの深澤（辰哉）君です。表にいるときのフッカさん（深澤）って、すごくバラエティーチックな振る舞いをするタイプなのですが、ライブの演出などでは率先してメンバーを引っ張ってくれたり、裏ではすごくお兄さんの顔をよく見せてくれます！いい意味で裏表が違う部分をすごく最近感じるのは、深澤君です。
――CMタイトル『全方位、透明感』にちなみ、渡辺さんご自身の中で「どの角度から見ても大切にしたい」と思っている部分・コトはありますか？
僕は、お仕事でもプライベートでも、自分の発言する場があったら割と素直にしゃべってしまいます。今カメラに撮られているからちょっといいこと言ってやろう、とかそういう気持ちではなく、思ったことを言うタイプなので、そのあたりは透明度が高いかなと（笑）。カメラというものに引っ張られすぎずに、事前にこれを言おうと思ったことが、絶対に賛否あるだろうな、意見が分かれるだろうなと思っても、そのときに言おうという気持ちになったら言ってしまう。自分で言うのもなんですが、よく言えばピュア。コメントの透明度ですかね（笑）。
――今回CMが公開される時期は新生活シーズンの直前になりますが、渡辺さんご自身が新しい環境に挑戦するときに心がけていることは何ですか？また、新生活を始める皆さんに向けて一言エールをお願いします。
就職する方にはとにかく、僕が常に持っている「やらないで後悔するより、やってから後悔する」という言葉を贈りたいです！僕はこの言葉が大好きで、そういう気持ちで仕事に向き合うと、すごく気が楽というか。「あのときあれ言えばよかったな」と思うよりは、「言わなきゃよかったな」と思う方が、自分の気持ちとしてはいい。そういう感覚を持っておくと、楽しくストレスなく働けるのかなと思います。 あと学生生活の方は、僕は当時から仕事をしていたので行事にあまり参加できなかったです。だから、ガンガン行事に参加したりサークルに入ったり、とにかく楽しんでほしい。行事には絶対参加したほうがいいです。これはあとでやっとけばよかったなって本当に後悔するので。めんどくさがらずに、なんやかんや言わずに行事に参加して、楽しんでください！