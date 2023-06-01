鈴木福、ブルボン新CMで“本格アニソン調”歌いヒーローになりきり新境地開く 新年度ごろに免許取得予定で「ドライブに行くことに挑戦してみたい」
俳優の鈴木福が出演するブルボンの新WEBCM「ビスケットヒーロー福」篇が17日から配信される。これに伴い、撮影エピソードやインタビューが公開された。
【写真】スモークを背景に登場したビスケットヒーロー福・鈴木福
今作がブルボンCM初出演となる鈴木。ヒーロー好きを公言する鈴木が「ビスケットヒーロー福」として登場する。癒しを求める人々のピンチを、ビスケットの力で救うヒーローストーリーを描く。
CMでは鈴木が歌うブルボンのオリジナルテーマソング『ビスケットヒーロー福のテーマ』が起用されている。“本格アニソン調”のポップな世界観の中で、印象的な変身シーンを展開。ブルボンビスケットを“必殺技”として次々に繰り出す演出が盛り込まれており、商品名を歌に乗せて表現するシーンやヒーローになりきる鈴木の表情や演技が見どころとなっている。
テンポやリズム感が求められる難易度の高い撮影だったが、鈴木は監督や音楽チームと細かく確認を重ねながら、安定感のあるパフォーマンスを披露したという。ヒーローらしい力強いポーズから人に寄り添うやさしい表情まで、幅広い演技で現場を魅了。合間には、ビスケットを手にしたシーンの動きや見え方について自ら確認する場面もあり、作品への高い当事者意識が垣間見られたという。合間には、スタッフと談笑したりヒーローの決めポーズを何度も練習したりと、終始和やかな雰囲気で撮影が進行した。
■鈴木福 インタビュー
Q1.ブルボン「ビスケットヒーロー福」篇の新WEBCM撮影を終えた感想をお聞かせください。
鈴木：小さい頃からヒーローものが好きで、「ヒーローっぽさって何だろう？」と考えながら工夫できたので、今回の撮影は本当に楽しかったです。また、実際に商品を食べられてすごくおいしかったです。
Q2.戦隊ものがお好きな福さんですが、今回「ビスケットヒーロー福」としてヒーロー衣装を着てみて、どんな気持ちになりましたか？
鈴木：衣装もヒーローっぽくて、ビスケットブレスレットもすごく良くて、気に入っています。
Q3.「ビスケットヒーロー福のテーマ」を歌われていますが、アニソン調の楽曲を歌うのは初めてでしょうか？歌ってみて1番印象に残ったところはありますか？
鈴木：ここまで“THE ヒーローソング” を歌うのは、今回が初めてかもしれません。テンポが速くて早口な部分も多く、アニソンやヒーローソングらしさをどう表現するかは難しかったですが、すごく楽しかったです。
特に印象に残っているのは、最後のビスケットシリーズを一息でいうパートです。「わらびもちクッキー」あたりは息継ぎが本当にギリギリで（笑）。それぞれのフレーズに必殺技のような雰囲気があって、いいなと思いながら歌っていました。
Q4.「もし福さんが家族や友人からビスケットをもらえるとしたら、どの商品だとうれしいですか？」
鈴木：僕は「ルマンド」と「アルフォート」が特に好きなので、もらえたらうれしいですね。
ルマンドは母が大好きで、小さい頃からよく食べていましたし、アルフォートも含めて、ロアンヌやバームロールなど、ブルボンのお菓子はドラマや映画の現場にも並ぶことが多いので、家でも現場でもずっと身近な存在でした。
Q5.今回ヒーローという新境地に挑戦されましたが、春からの新年度に向けて、福さんが個人的に挑戦してみたいことはありますか？
鈴木：教習所に通っていて、新年度ごろには免許を取れているはずなので（笑）、定期的にドライブに行くことに挑戦してみたいです。キャンプや海など、少し遠出のアウトドアにも挑戦したいです。
あと、アウトレットとかにも行きたいです。車がないと行くのが大変なので（笑）。
【写真】スモークを背景に登場したビスケットヒーロー福・鈴木福
今作がブルボンCM初出演となる鈴木。ヒーロー好きを公言する鈴木が「ビスケットヒーロー福」として登場する。癒しを求める人々のピンチを、ビスケットの力で救うヒーローストーリーを描く。
CMでは鈴木が歌うブルボンのオリジナルテーマソング『ビスケットヒーロー福のテーマ』が起用されている。“本格アニソン調”のポップな世界観の中で、印象的な変身シーンを展開。ブルボンビスケットを“必殺技”として次々に繰り出す演出が盛り込まれており、商品名を歌に乗せて表現するシーンやヒーローになりきる鈴木の表情や演技が見どころとなっている。
■鈴木福 インタビュー
Q1.ブルボン「ビスケットヒーロー福」篇の新WEBCM撮影を終えた感想をお聞かせください。
鈴木：小さい頃からヒーローものが好きで、「ヒーローっぽさって何だろう？」と考えながら工夫できたので、今回の撮影は本当に楽しかったです。また、実際に商品を食べられてすごくおいしかったです。
Q2.戦隊ものがお好きな福さんですが、今回「ビスケットヒーロー福」としてヒーロー衣装を着てみて、どんな気持ちになりましたか？
鈴木：衣装もヒーローっぽくて、ビスケットブレスレットもすごく良くて、気に入っています。
Q3.「ビスケットヒーロー福のテーマ」を歌われていますが、アニソン調の楽曲を歌うのは初めてでしょうか？歌ってみて1番印象に残ったところはありますか？
鈴木：ここまで“THE ヒーローソング” を歌うのは、今回が初めてかもしれません。テンポが速くて早口な部分も多く、アニソンやヒーローソングらしさをどう表現するかは難しかったですが、すごく楽しかったです。
特に印象に残っているのは、最後のビスケットシリーズを一息でいうパートです。「わらびもちクッキー」あたりは息継ぎが本当にギリギリで（笑）。それぞれのフレーズに必殺技のような雰囲気があって、いいなと思いながら歌っていました。
Q4.「もし福さんが家族や友人からビスケットをもらえるとしたら、どの商品だとうれしいですか？」
鈴木：僕は「ルマンド」と「アルフォート」が特に好きなので、もらえたらうれしいですね。
ルマンドは母が大好きで、小さい頃からよく食べていましたし、アルフォートも含めて、ロアンヌやバームロールなど、ブルボンのお菓子はドラマや映画の現場にも並ぶことが多いので、家でも現場でもずっと身近な存在でした。
Q5.今回ヒーローという新境地に挑戦されましたが、春からの新年度に向けて、福さんが個人的に挑戦してみたいことはありますか？
鈴木：教習所に通っていて、新年度ごろには免許を取れているはずなので（笑）、定期的にドライブに行くことに挑戦してみたいです。キャンプや海など、少し遠出のアウトドアにも挑戦したいです。
あと、アウトレットとかにも行きたいです。車がないと行くのが大変なので（笑）。