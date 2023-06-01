アメリカのトランプ大統領が、封鎖状態となっているホルムズ海峡の船舶護衛を複数の国に求めるなか、インドの外相は、自国のタンカー2隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにしました。

インドのジャイシャンカル外相はイギリスの「フィナンシャル・タイムズ」のインタビューで、インド船籍の液化石油ガスを輸送するタンカー2隻が16日までにホルムズ海峡を通過したと述べました。

インドはイラン側と複数回にわたり、ハイレベルの直接協議を行ったほか、12日にはインドのモディ首相とイランのペゼシュキアン大統領が電話で会談していて、ジャイシャンカル氏はこうした外交努力が成果につながったことをアピール。アメリカのトランプ大統領が日本などにホルムズ海峡への艦船派遣を期待すると表明したことを念頭に、最も効果的な方法は「イランとの直接対話だ」と強調しました。

一方、インドのANI通信は16日、情報筋の話として、ホルムズ海峡を通過するインドの商船やタンカーの安全な航行を支援するため、「インド海軍が艦隊を派遣した」と報じました。

インドメディアによると、インド政府はホルムズ海峡の船舶護衛をめぐり「アメリカとの協議は行っていない」と表明しているということです。