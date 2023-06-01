NY株式16日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均　　　46992.02（+433.55　+0.93%）
ナスダック　　　22418.87（+313.51　+1.42%）
CME日経平均先物　54300（大証終比：+770　+1.42%）

欧州株式16日終値
英FT100　 10317.69（+56.54　+0.55%）
独DAX　 23564.01（+116.72　+0.50%）
仏CAC40　 7935.97（+24.44　+0.31%）

米国債利回り
2年債　 　3.682（-0.035）
10年債　 　4.226（-0.051）
30年債　 　4.862（-0.042）
期待インフレ率　 　2.361（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.952（-0.031）
英　国　　4.770（-0.053）
カナダ　　3.441（-0.066）
豪　州　　5.001（+0.051）
日　本　　2.265（+0.014）

NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝93.66（-5.05　-5.12%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.20（-55.50　-1.10%）

ビットコイン（ドル）
74159.69（+2418.46　+3.37%）
（円建・参考値）
1180万0290円（+384825　+3.37%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ