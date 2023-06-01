ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は４３３ドル高 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式16日（NY時間14:21）（日本時間03:21）
ダウ平均 46992.02（+433.55 +0.93%）
ナスダック 22418.87（+313.51 +1.42%）
CME日経平均先物 54300（大証終比：+770 +1.42%）
欧州株式16日終値
英FT100 10317.69（+56.54 +0.55%）
独DAX 23564.01（+116.72 +0.50%）
仏CAC40 7935.97（+24.44 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.682（-0.035）
10年債 4.226（-0.051）
30年債 4.862（-0.042）
期待インフレ率 2.361（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.031）
英 国 4.770（-0.053）
カナダ 3.441（-0.066）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝93.66（-5.05 -5.12%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.20（-55.50 -1.10%）
ビットコイン（ドル）
74159.69（+2418.46 +3.37%）
（円建・参考値）
1180万0290円（+384825 +3.37%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46992.02（+433.55 +0.93%）
ナスダック 22418.87（+313.51 +1.42%）
CME日経平均先物 54300（大証終比：+770 +1.42%）
欧州株式16日終値
英FT100 10317.69（+56.54 +0.55%）
独DAX 23564.01（+116.72 +0.50%）
仏CAC40 7935.97（+24.44 +0.31%）
米国債利回り
2年債 3.682（-0.035）
10年債 4.226（-0.051）
30年債 4.862（-0.042）
期待インフレ率 2.361（-0.019）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.952（-0.031）
英 国 4.770（-0.053）
カナダ 3.441（-0.066）
豪 州 5.001（+0.051）
日 本 2.265（+0.014）
NY原油先物4 月限（WTI）
1バレル＝93.66（-5.05 -5.12%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5006.20（-55.50 -1.10%）
ビットコイン（ドル）
74159.69（+2418.46 +3.37%）
（円建・参考値）
1180万0290円（+384825 +3.37%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ